Conciencia de clase, palabra de 'choni'

Iphigenia en Vallecas

Teatre Principal de Palma

Autor: Gary Owen

Adaptación: María Hervás

Dirección: Antonio C. Guijosa

Intérprete: María Hervás

A través de mecanismos bien engrasados, el 'sistema' ha ido marginando amplios tramos de la clase trabajadora con el fin de dispersarla. Una jugada maestra. Podemos hablar de Liverpool, donde el currito de Kirkdale tiene la tentación de menospreciar al de Norris Green solo porque gana unas perrillas más y va al teatro de vez en cuando; de Cardiff (allí, en Splott, transcurre la acción del texto original formado por Gary Owen) o de Madrid, donde María Hervás sitúa la desgarradora historia de una heroína a su pesar. Podemos mirar a Europa o a los cinturones de las grandes ciudades norteamericanas. Es igual, el proceso es global y en realidad casi idéntico.

Nuestra protagonista es un producto de ello. Una choni, una 'nini', una soñadora, altiva, pasota, descarada, que grita (quizá demasiado, y desde el principio de la función) y destila poesía de suburbio y de resaca. Thatcher, Major, González, Aznar, Sarkozy o Aguirre (quizá la más interpelada en el monólogo) han sido meros ejecutores de las recetas liberales que ahogan y humillan, pero la desmovilización hunde sus raíces en terrenos algo más profundos. Aquí se dibujan, se sugieren, a través de la víctima, la autosacrificada que prefiere cagarse en Dios que creer en dioses, que no entiende de mitologías griegas pero siente el ardor de cualquier guerrera, y ama.

Nos remite la pieza al universo de León de Aranoa (ese Barrio, esas Princesas) o de Ken Loach o de Guediguian –tres de los apóstoles del nuevo realismo creativo– y nos intenta arrasar con una mezcla de mensaje y emociones fuertes.

Me costó entrar en el lenguaje y el tono, pero entré, me costó creerme al personaje de Enrique –contado, no representado– pero me lo acabé creyendo y eché en falta un mayor desarrollo de esa redención en forma de ofrenda que 'Ifi' nos regala, o nos lanza a la jeta. A parte de eso, todo parece estar en su sitio en un montaje de entusiasmo obligatorio que triunfó en los Max y que el domingo puso en pie al público del Principal.