Las Nancys Rubias triunfan en el escenario del Fest Ciutat

La cuenta atrás para el primer gran festival de música indie, pop y electrónica de Palma, el Fest Ciutat, empezó la tarde del sábado de la mejor manera posible. En el parque de sa Feixina brillaron, cuando faltaba poco para la media noche, las Nancys Rubias, redundantes estrellas de la velada. En el escenario, Mario Vaquerizo saltó y bailó como el que más, provocando que el público estallara en aplausos y gritos tras cada canción. Acabó sin camiseta y sudando (esto último como casi todos los presentes), siendo él mismo una de las personas que más disfrutó del concierto.

Durante las ocho horas que duró la fiesta pasaron por sa Feixina cerca de 10.000 personas. Es Moixot animó a los primeros curiosos que se acercaron a ver el ambiente con su sesión. Le siguió el DJ Chete, que después fue relevado por Pep Noguera, de Diabéticas Aceleradas, que triunfó también sobre el escenario. Previos a las Nancys Rubias, los encargados de hacer bailar a todos los fans del Tardeo Palma, Ángel Oliveros y Conejomanso, pusieron a todo el mundo a tono para cuando Mario Vaquerizo subiera con su equipo a las tablas del parque de sa Feixina a darlo todo. Después de la catarsis, Economato DJs fueron los responsables de poner el broche de oro a una noche excelente.

La cantidad de personas que se acercaron a esta primera fiesta del Fest Ciutat demuestra que la ciudadanía tiene altas expectativas puestas sobre esta edición de estreno. Hay ganas de que lleguen los días 11 y 12 de octubre y de que la música tome el Velòdrom de les Illes Balears (el Palma Arena).

Un total de 16 formaciones marcarán la primera celebración del Fest Ciutat, con Love of Lesbian y La Casa Azul como cabezas de cartel. Aunque no con este orden, el viernes (11 octubre), a partir de las 18 horas, sonarán Love of Lesbian, Elyella, Hinds, New Day, Cariño, Agoraphobia, Jes Set y Paula Serra. Con el mismo horario de apertura, el sábado (12 de octubre) actuarán La Casa Azul, Vive la Fête, Amatria, Luis Albert Segura, The Grooves, Inmir y Brigitte Laverne.