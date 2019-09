Roger Ashton-Griffiths, de Juego de Tronos: "Es una serie épica"

Habilidad, intención y dinero. Son las tres claves que han hecho de Juego de Tronos una de las series más importantes y celebradas del siglo XXI. Lo explica uno de sus actores, Roger Ashton-Griffiths, que interpretó a Mace Tyrell, hijo de la Reina de las Espinas y padre de Loras y Margaer desde la cuarta temporada y hasta el final –"que deja sin aliento a cualquiera, de lo mejor que se ha hecho en televisión"– de la sexta. Por suerte para los fans, el actor británico ha sido el invitado de honor del cosplay Proyecto 145: 2019, un encuentro que organiza cada año la asociación Amigos de la Ciencia Ficción en el complejo Katmandu de Magaluf, por donde pasan más de 10.000 personas. Ayer celebró su primer día y concluirá esta tarde.

La del actor es una carrera dilatada, pues ha participado en más de 100 producciones (entre ellas Gangs of New York, de Scorsese). Sin embargo, el británico reveló ayer que llegó a la profesión de manera accidental: "Yo era cantante de ópera", señaló. No se arrepiente, ya que asegura que el de intérprete es un oficio de lo más interesante, aunque no lleva bien eso de ser "uno de los veteranos. No sabes cómo un día alguien te pone esta etiqueta, yo aún soy joven", dijo un divertido Ashton-Griffiths, que cumplirá en enero 63 años. Eso sí, si hubiera sido consciente en sus inicios como actor de todo el camino que le quedaba por recorrer, manifiesta que "me hubiera gustado trabajar más duro, ser más ambicioso".

Contó que su popularidad ha crecido desde que apareciera en Juego de Tronos, serie de la que no sabía casi nada hasta que lo contrataron: "Tuve que pedir un documento que me facilitara ponerme al día con todo el tema de las familias. Es apasionante. Me he convertido en un fan de la serie desde que empecé a trabajar en ella", desveló. Ayer se hizo fotos con sus fans, jugó con ellos y firmó autógrafos (hoy repite). Se lo pasa bien haciéndolo, pero lamenta que muchos fans no sean educados: "Un día alguien me vio y sacó su cámara. Me giré para que no pudiera hacerme la foto. Esto no está bien. No cuesta nada pedir permiso", reivindica. Se siente orgulloso de poder decir que ha formado parte del elenco de esta serie que describe como "épica" y "genial", pero su parte más humilde explica que "en esencia, estar dentro es un trabajo más". Sin embargo, "toda la gente que ha trabajado en ella es primer nivel".

No tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar sobre el polémico final de Juego de Tronos, que decepcionó a muchos seguidores de la serie: "Muchos se decepcionaron porque fue como la final del mundial de fútbol, cada uno quiere que gane su equipo. Pero ese final es extraordinario".