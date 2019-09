El inglés aparece como mérito en las nuevas bases para dirigir el ICIB

El BOIB de hoy oficializaba la rectificación de la consellera de Presidencia y Cultura Pilar Costa en relación a los requisitos que deberá cumplir la persona que sustituirá en el cargo al cesado Jaume Reus. Finalmente, los que concursen tendrán que acreditar un nivel B2 de catalán (intermedio), como requisito.

Pero hay más sorpresas en el BOIB. Y es que si en el documento del día 24 en el apartado de méritos no se refería en ningún momento al conocimiento de lenguas que no fueran la catalana, en el informe que se ha hecho público hoy aparece como mérito la acreditación de titulaciones de inglés y otras lenguas.

Así, los que quieran presentarse a esta convocatoria pública deberán acredirar el nivel B2 de catalán como requisito. Si tienen un nivel más alto, se puede acreditar y sumará puntos como mérito, del mismo modo que la lengua inglesa y otras.

Més per Mallorca calificó de "sentido común" la rectificación anunciada por Pilar Costa. "La hemos recibido en general de forma positiva", comenta el portavoz adjunto de los ecosoberanistas Josep Ferrà. "Ha sido fruto del posicionamiento de mucha gente, no sólo de Més. El Pi también presentaba una PNL, algunas entidades del sector cultural, como la OCB, se han pronunciado. También el STEi", enumera. Ferrà opina que en esta corrección del PSOE también ha influido que parte del sector cultural haya mostrado descontento por el cese de Jaume Reus y "porque no han visto el tema del nuevo concurso claro".

Sobre si es suficiente o no un nivel B2 de catalán (en el anterior concurso se exigía el C1), el portavoz adjunto no quiso valorarlo, "en el partido está habiendo un debate sobre esta cuestión y pienso que son los expertos los que tendrán una opinión más formada ahora mismo".