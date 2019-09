'Climatic 2.2' recoge el legado de San Francisco de Asís como primer ecologista

El compositor Miquel Àngel Aguiló regresa el 25 de octubre a la basílica de Sant Francesc con la segunda entrega de Vol_Art, un proyecto artístico que inició en 2018. En esta ocasión presentará Climàtic 2.2, un espectáculo de "música, luz, pensamiento y arquitectura" que se centra en la preocupación por la destrucción del medio ambiente. La figura de San Francisco de Asís le sirve al también chelista de hilo conductor para invitar al espectador a la reflexión. Para Aguiló, Francisco fue un avanzado a su tiempo que consideraba a los animales como iguales y que tenía un profundo respeto por la naturaleza. Los textos que aparecen en Climatic 2.2 han sido extraidos del Càntic de les criaturas, obra de San Francisco que también le sirve a Aguiló para estructurar su composición en doce movimientos que remiten al agua, el mundo vegetal o los planetas. Al final, la obra nos transporta a la Revolución Industrial momento en que el hombre pasa a pensar que puede dominar y suplir a la naturaleza. La generación de residuos y la aparición del desierto como sinónimo de destrucción también irrumpen aunque el autor ha querido introducir un canto de esperanza.

El espectáculo contará con Paco Seguí en el diseño de sonido, Andrés López en la iluminación y proyecciones; y Angie Vallori, diseñando el vestuario de un moderno San Francisco, que actuará como maestro de ceremonias. Una veintena de músicos interpretarán Climàtic 2.2 en cuya instrumentación se incluyen dos cornettos, instrumento de viento del Renacimiento, y el duduk, que tocará el armenio Tigram Alexanian. Este último, será uno de los músicos que aportarán al espectáculo la huella multicultural que el compositor ha querido darle. "Será una mezcla muy interesante: habrá una voz árabe, sintetizador, cuerdas y vientos", resume.

Como actividades paralelas al concierto se han organizado dos jornadas de limpieza del medio. El 13 de octubre en la playa de Can Pere Antoni, para recoger microplásticos y colillas; y el 19 de octubre en el tramo inicial del torrente de sa Riera, en Puigpunyent. "El espectáculo no quiere dar ninguna lección. La música llega donde no llega la palabra, genera otros sentimientos. La ecología es incómoda pero deberíamos abandonar nuestra zona de confort", reflexiona Aguiló.