Solivellas comparecerá en el Parlament para evaluar su idoneidad en el cargo

Las declaraciones a este diario del exdirector del Institut d'Indústries Culturals (ICIB) Jaume Reus sobre la "actitud arrogante" de la delegada de Cultura, Catalina Solivellas, provocaron la indignación del PP. Como consecuencia, los populares registraron ayer una petición de comparecencia de Solivellas, alto cargo del Govern de Armengol, para evaluar su idoneidad. Lo hacen en base a la Ley de Bon Govern que permite a los grupos de la oposición pedir que comparezcan para examinar el proyecto y la capacitación de los altos cargos.

El partido de Biel Company señala que quiere saber cuáles son las intenciones de la delegada de Cultura, cuestionada por una parte del sector cultural desde que se supo de su nombramiento por no tener experiencia en la gestión.

"La escucharemos, dejaremos que defienda su proyecto y haremos el trabajo de control, que es la finalidad de la comparecencia. Luego valoraremos si hay que instar al Govern a hacer algún cambio, o interpelaremos a la consellera Pilar Costa o al Govern a tomar medidas. Siempre con un espíritu constructivista", anuncia la diputada del PP del Parlament balear Núria Riera.

Además, la decisión de Solivellas de eximir del requisito de catalán al futuro responsable del Institut d'Indústries Culturals también ha sido polémica, y aunque los del PP dicen que "esto ya nos va bien", no aceptan la incoherencia del Govern con el catalán: "No pueden poner unos requisitos a los empleados públicos y no a los gestores, gerentes y responsables que están por encima de ellos. Encima acaba de pasar en un cargo relacionado con la cultura, ámbito en el que se supone que la lengua es una de las bases. El requisito de catalán se quita cuando interesa colocar a alguien afín a la ideología", critica Riera.



Vilaret y Valero, a examen

Por este motivo, el PP también ha reclamado la comparecencia de la secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Agustina Vilaret, puesto que los populares no entienden que no se haya pronunciado la encargada de las políticas lingüísticas después de la polémica con el catalán en el ICIB.

"Creemos que, si está en este cargo, tiene que dar explicaciones. También queremos escuchar su proyecto y valorar si los conocimientos que tiene Vilaret son los adecuados para el cargo, porque no sabemos qué experiencia tiene en investigación".

Además, Vilaret es cuota de Més, pero pertenece a Esquerra Republicana, algo que también podría ser uno de los motivos por los cuales quieran evaluar su idoneidad los populares. Por último, el PP también considera oportuno evaluar a Paula Valero, la directora general de Soberanía Alimentaria de la conselleria de Agricultura que dirige la podemita Mae de la Concha. Valero es de Asturias y fue fichada por su condición de pertenecer al partido morado y sin vivir en Balears. Este hecho también ha generado polémica, incluso entre las bases de Podemos. El PP quiere examinar si una persona que desconoce la realidad de las islas puede desempeñar su función como alto cargo del Govern.