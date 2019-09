Més per Mallorca pide que se suspenda el concurso del ICIB

Guillem Balboa, coportavoz de Més per Mallorca.

Los ecosoberanistas se sienten "traicionados" y "marginados" por sus colegas del Govern. El coportavoz de Més per Mallorca, Guillem Balboa, expuso ayer que el PSIB ha dado la espalda a los que apoyaron su investidura. Además, desveló que los integrantes de Més se sienten molestos por los últimos movimientos del PSIB, y lamentan que el partido de Armengol busque los "aplausos de la derecha reaccionaria". En la misma línea, la otra portavoz del partido y responsable de Cultura en el Consell, Bel Busquets, pidió ayer explícitamente "la suspensión inmediata del concurso para la dirección del ICIB", y reclamó a los que firmaron los pactos de Bellver y Raixa que sean "fieles a su letra y a su espíritu".

Més ya pidió el miércoles una rectificación de la eliminación del catalán como requisito para optar al puesto de director del ICIB, que parece que no llegará. Aunque la delegada del Govern y responsable de la institución en cuestión, Catalina Solivellas, ha evitado entrar en la polémica (declinó hablar), su consellera, Pilar Costa, ha asegurado en conversaciones con sus colegas de Més que no habrá rectificación. Desde el área de Cultura, señalaron anteayer que las bases del concurso "cumplen escrupulosamente con los estatutos del ICIB, donde no se exige ningún nivel de catalán para acceder al cargo".