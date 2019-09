Nace el Fest Ciutat en Palma, un festival referente de la paridad

Aunque Mallorca cuente con distintos festivales, su capital, Palma, siendo la octava ciudad española con más población en el Estado, "no tiene ninguno que sea un referente". Con la intención de remediar esta carencia nace, desde la promotora Soapstone, el Fest Ciutat, tal y como ha explicado una de sus creadoras, Nuria Miranda, esta mañana en la presentación del nuevo evento musical. La cita se celebrará en el Palma Arena los días 11 y 12 de octubre, y el cartel cuenta con bandas y artistas de indie, pop y electrónica de primera línea nacional, como Love of Lesbian y La Casa Azul. En total, 16 formaciones subirán al escenario del Velòdrom entre las dos noches de música que se aproximan. Además de los conciertos, el Fest Ciutat también ha programado unas jornadas profesionales en el Club Diario de Mallorca, que tendrán lugar el jueves, 10 de octubre.

El concejal de Cultura de Palma, Antoni Noguera y un representante del equipo de El Corte Inglés (uno de los mayores patrocinadores del festival junto a Ikea), Toni Sánchez Grao, han asistido a la presentación.

Uno de los objetivos de este nuevo festival es la promoción de la figura de la mujer en los escenarios y la igualdad de género. Según explicó Miranda, desde el principio el Fest Ciutat se adhirió al pacto Keychange, una iniciativa de la Unión Europea que pretende que los diferentes festivales de música ofrezcan carteles totalmente paritarios a partir de 2022. Aunque en esta primera edición no ha sido posible contar con una banda de mujeres como cabeza de cartel, sí que anunciaron que el cartel del Fest Ciutat es un referente en paridad.

Las puertas del Verlòdrom se abrirán a las 18 horas del viernes, para que a las 18:30 empiecen los primeros conciertos con (no con este orden) Love of Lesbian, Elyella, Hinds, New Day, Cariño, Agoraphobia, Jes Set y Paula Serra. Con el mismo horario de apertura, el sábado actuarán La Casa Azul, Vive la Fête (única agrupación internacional), Amatria, Luis Albert Segura, The Grooves, Inmir y Brigitte Laverne.



Jornadas profesionales

El Club Diario de Mallorca acogerá el jueves, 10 de octubre, por la tarde, las jornadas profesionales del Fest Ciutat, que serán de entrada gratuita. Arrancarán con una entrevista a Amparo Llanos, ex integrante de Dover y que actuará en el Fest Ciutat con su nueva banda, New Day. Después habrá una ponencia sobre Keychange a cargo de Eva Sarasola, de la promotora Last Tour. Después se debatirán en una mesa redonda cuáles son las dificultades que hay para crear un cartel paritario con personas de la industria musical nacional. Se concluirá la tarde con las actuaciones breves de Lalo Garau y ZeliscoBand.