Més exige a Pilar Costa que explique la eliminación del catalán para ser director del ICIB

Més exigió ayer explicaciones a la consellera de Presidencia y Cultura Pilar Costa tras conocerse la eliminación del catalán como requisito para ser director del Institut d'Indústries Culturals. Tal y como ha podido saber este diario, fue una petición a nivel interno de los socios del PSOE en el Govern. La respuesta llegó ayer mismo por la tarde. El Ejecutivo defendió que según la ley aprobada la pasada legislatura, los altos cargos están exonerados de acreditar conocimientos en lengua catalana, "lo cual no quiere decir que no los tenga o que lo hable o escriba". Para Més, esta medida no garantiza que el próximo gestor conozca la lengua propia de este territorio. "¿Puede un gobierno de progreso en Balears tener un director que no sepa catalán?", se preguntan desde la formación ecosoberanista. "No nos podemos permitir sacar unas bases donde eliminamos el requisito de catalán. Si es un cargo político, no publicas unas bases. Si sacas unas bases, no puedes excluir el catalán. Y es igual si se trata de un cargo de confianza. Si hay concurso, hay requisitos, si no, que nombren a quien quieran y punto. No podemos aceptar el argumento que dan desde Cultura del Govern", sostienen el portavoz adjunto de Més Josep Ferrà y el diputado de la sectorial de Cultura del partido Joan Collet.

La vicepresidenta y consellera de Cultura del Consell, Bel Busquets, lamentó ayer en su cuenta de Twitter que el catalán no sea un requisito. "Las instituciones públicas, y por descontado aquellas que gestionan áreas del ámbito cultural, han de ser un ejemplo en su compromiso firme en la normalización plena de nuestra lengua", escribió.

La Obra Cultural Balear lamentó a través de un comunicado que la lengua catalana pase a ser mérito en las bases del nuevo concurso de dirección publicadas ayer en el BOIB. La OCB considera que es "una vergüenza" y "un insulto" que, "después de todo lo que ha pasado en nuestra comunidad en relación a la oficialidad de la lengua propia, el Govern perpetre esta nueva reculada, que va en contra de la legalidad vigente y, también, del sentido común". La entidad recordó que en 2012 impulsó movilizaciones masivas para rechazar la retirada del requisito de catalán en la Administración pública, "una decisión del Govern Bauzá. Si es necesario retomar las movilizaciones, la OCB está preparada para hacerlo".

Numerosas personalidades del mundo cultural también alzaron ayer la voz y dejaron comentarios en las redes sobre la decisión de la conselleria de Cultura. "Propongo un ejercicio a los socialistas de las islas: ¿qué opinaríais si esta noticia fuera de 2012, en pleno régimen Bauzá? Pues exactamente esto os diría yo ahora mismo: ¡Qué vergüenza!"



Concurso Temor a que las bases estén hechas a medida

El inglés ha desaparecido como mérito de las polémicas bases (publicadas ayer en el BOIB) para escoger al nuevo director del Institut d'Indústries Culturals. Este cambio unido al del catalán y la destitución sin explicaciones de Jaume Reus han levantado suspicacias en torno a la plaza y ha provocado el temor a que los requisitos del concurso respondan al perfil de la persona escogida. Es decir, que sean unas bases hechas a medida. Desde el Govern, aseguraron que las bases responden "a que se presente el mayor número de personas posible". Entre las novedades introducidas en el concurso, cabe señalar que se refuerza el perfil gestor del director. Por otra parte, el comité de selección del ganador lo formarán representantes de las consellerias de Cultura y Modelo Económico y una persona del sector cultural. IB3 ha quedado fuera del jurado.