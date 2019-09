Adiós a Tomeu Estaràs, el músico que embelleció el mundo con su flauta

La iglesia de Sant Bartomeu de Valldemossa se quedó pequeña para dar el último adiós a un músico que inspira tanto amor y ternura como Tomeu Estaràs, el último fundador de la histórica agrupación de música popular y folklore de Mallorca, Els Valldemossa, que falleció el pasado sábado. Tenía 78 años y una carrera como músico y flautista, instrumento del que se enamoró y que le acompañó hasta el último de sus días, casi igual de larga: se estrenó hace 60 años, en el 1959, en la sala de fiestas Tito's. El músico aún conservaba, como un "tesoro", como solía decir, la primera flauta que tuvo y que fue un regalo del pintor Josep Coll Bardolet.

"Le echaremos de menos". Esta fue una de las frases que familiares, amigos, compañeros y vecinos del virtuoso flautista más repitieron, entre abrazos, antes y después del atípico funeral, una despedida en la que no faltó la música, pasión por y para la que vivió el valldemossí. Estaràs siempre hablaba de este arte con gran sensibilidad, con una sonrisa, y siempre tenía ganas de compartirlo; era un hombre feliz en su oficio y en su vida, que compartió con Gènia Tobin, con quien se casó en 1973 y que también formó parte de Els Valldemossa.

El músico Miquel Brunet, en la agrupación desde los años 70, mantenía una íntima y estrecha relación con el flautista: "Con él lo he aprendido todo. Es mi familia. Desde que yo tenía 17 años ha estado a mi lado. He aprendido a disfrutar de la vida, de las cosas simples y sencillas. He aprendido el oficio de músico. Juntos hemos pisado los escenarios más insólitos que nadie pueda imaginar. El legado que me deja no tiene precio, es el virtuosismo de lo sencillo", mencionó Brunet.

Sancho Fantini conoció a Tomeu Estaràs en el año 1959, cuando el primero trabajaba como coordinador técnico en Foment del Turisme. Ayer recordó que gracias al flautista y a la agrupación Els Valldemossa "la música mallorquina llegó a todo el mundo". Y señaló: "Dudo que haya nadie en el mundo que toque el flabiol como lo tocaba Tomeu. La suya es una gran pérdida".

La familia de Estaràs quiso dar un último adiós musical a su gran allegado. Participaron en el emocionante funeral instrumentistas como Bernat Cabot (violín), Biel Fiol (violonchelo), Wojtek Sobolewsky (bajo), Miquel Brunet (piano) y Fernando Patuto, que cantó el Ave Maria. También estuvieron algunas voces de la Coral de la Universitat, dirigidas por Joan Company, quien tenía una muy buena relación con el flautista desde su colaboración en el disco Entre mites i flautes (2001), el primer disco en solitario de Estaràs; la agrupación Parado de Valldemossa, que contó con la colaboración de la cantante Miquela Lladó y Pep Toni Rubio de Música Nostra. También estuvieron la Coral de Valldemossa y la Coral de la Parròquia. Se interpretaron dos piezas de Bach, un compositor que el flautista admiraba.

Se acercaron a despedirle amigos como el cantautor Jaume Anglada, Damià Tomàs del grupo Falcons, la cantante de jazz Marita Halse, el pianista Cosme Adrover, el exintegrante del grupo Los Pekenikes Toni Obrador, la artista valldemossina Catalina Sureda, el escritor José Carlos Llop o el escenógrafo Rafel Lladó.

Los silencios serán más profundos y vacíos sin las notas que fluían de la flauta de Estaràs, pero será recordado como el hombre que alegró y llenó de belleza este mundo con su música.