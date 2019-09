Residencias artísticas en el Teatre del Mar

El Teatre del Mar inicia este otoño sus primeras residencias artísticas, un actividad que se sitúa dentro del laboratorio de investigación que la sala pone en marcha durante los veranos. Tal y como ha explicado Carles Molinet, director del Teatre del Mar, con esta propuesta se quieren facilitar recursos técnicos y acompañamiento a creadores y compañías para que puedan desarrollar proyectos de investigación en cualquier estadio del proceso. Molinet anunció esta nueva línea de trabajo durante la presentación de la temporada de otoño de la sala que arrancará en octubre. "Faltan espacios de creación aunque algunos como el C.IN.E. de Sineu y EiMa de Mariantònia Oliver ya han incorporado esta vía", relató Molinet. Durante el próximo trimestre cuatro compañías realizarán una residencia en la sala del Molinar y ofrecerán una actividad abierta al público. Unaiuna, con el montaje Galejar, iniciarán el proyecto y se pondrán ante los espectadores mañana a las 18.00 horas. Les seguirán Las Mosquitas Muertas con Ella balla, que actuarán el 5 de octubre. Las primas de Bárbra, con Rent me Bitch mostrarán su trabajo el 14 de diciembre, y Teatre de la Sargantana hará lo propio el 15 de diciembre con su adaptación al castellano de Una història vertadera.

La temporada de otoño del Teatre del Mar contará además con seis montajes que giran en torno a un mismo eje temático: la exclusión. La Impaciència abrirá el nuevo curso con L'etern mecanoscrit que podrá verse del 11 al 13 de octubre. Les seguirán los valencianos de La Ravalera con el montaje Instruccions per a no tenir por si ve la Pastora, del 25 al 27 de octubre. Les Antonietes, del 8 al 10 de noviembre, presentarán Othello. Zero en conducta presentará Eh man hé, del 22 al 24 de noviembre. Flyhard propone A.K.A. del 6 al 8 de diciembre. Cierra la temporada Morfema Teatro y su Lazarillo de Tormes, el 20 de diciembre.

Tarjeta joven y APP

En breve los espectadores del Teatre del Mar podrán conocer todas las novedades de la sala a través de una APP. Así mismo, ya está activa su nueva web. Para el público menor de 25 años se ha presentado la tarjeta joven con importantes descuentos en el precio de la entrada. Carles Molinet explicó que las rebajas de la tarjeta joven son acumulables a otros precios especiales como los que obtienen los alumos de la ESADIB.