Ilusión, afinación y fora nirvis, tres claves para ingresar en los coros del Teatre Principal de Palma, que se prepara para recibir la visita de las voces del futuro. Las pruebas de acceso para los nuevos coristas se realizarán los días 20, 26 y 27, en el caso del coro titular, y los sábados 21 y 28 para los tres coros filiales: el cor Petitons, Infantil y Juvenil. Los directores que supervisarán la selección, Pere Víctor Rado, Maria Francesca Mir y Margalida Ripoll, afirman que la afición por el canto "no ha dejado de crecer en los últimos años" y aseguran que "todos los coros son como una gran familia".

Las pruebas del Cor Petitons son las más simpáticas, aunque no todos los aspirantes se presentan con una sonrisa. "Algunos vienen llorando y aclarando desde el principio que lo hacen obligados por sus padres. Se sientan y no quieren cantar", señala Margalida Ripoll. No obstante, los directores saben a lo que se enfrentan y, conocedores de la timidez y vergüenza que puede padecer un niño de entre cinco y diez años, no exigen, sino que juegan con ellos con el fin de que acaben abriéndose. En el caso de los Petitons no es necesaria la inscripción previa y se atenderá a cada aspirante siguiendo el orden de llegada.

"Yo los cogería a todos", confiesa Ripoll, quien reconoce que las dudas le asaltan en este tipo de pruebas: "Es que están tan poco tiempo con nosotros..."

Pere Víctor Rado, responsable del coro titular y del juvenil. GB

Pere Víctor Rado, que acumula veinte años en el Principal, los cuatro últimos al frente del coro titular, señala que "hay una parte objetiva, la voz, y luego otra intuitiva. Si cantan con energía, con ganas, y afinan, tienen muchos puntos para ser seleccionados".

A diferencia de los adultos, que se presentarán habiendo estudiado tres partituras a ejecutar (un fragmento de Lacrymosa de Mozart, otro del Sur la place, chacun passe de Bizet, y un tercero del Choeur des cigarièrs, también del compositor parisino), los más pequeños podrán interpretar la canción que deseen. "El año pasado muchos cantaron bailando el Swish Swish. También triunfaron las canciones de los 40 Principales y los temas que suelen cantar en sus escuelas", apunta Ripoll.



Los coros están de moda

"La imagen del coro debe gustar, porque cada año se presenta más gente a las pruebas", asegura Pere Víctor Rado. El coro titular está formado actualmente por 60 voces, con mayoría de mujeres, aunque "los hombres son bienvenidos", aclara el director.

La clave es "encontrar el equilibrio" entre los distintos registros, y no siempre es fácil. "Me lo planteo como un juego", confiesa.

El coro titular está especializado en ópera y zarzuela, y entre sus deseos está el de "poder cantar más allá del Principal".

"Salir fuera a cantar motiva mucho", reconoce Ripoll, también integrante del titular, donde hay auténticos veteranos, como Maria Perelló, Maria José Pons, Maria Sampol, Antoni Cabot y Yaninne Coll, voces que suenan desde 1983, cuando se creó, siendo Serafí Guiscafré director-gerente del Principal.