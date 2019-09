Diez artistas que arrasaron con una sola canción

Hay canciones que todos hemos cantado y bailado dado el gran éxito que obtuvieron. Temas que quedaron para siempre para el recuerdo y con los que sus intérpretes triunfaron. Eso sí, en los casos en los que nos vamos a detener fue un éxito efímero. A pesar de convertirse en los temas más sonados en su momento, no sirvieron para lanzar la carrera musical de quienes los cantaban. Y es que hay todo un listado de artistas que triunfaron con una sola canción y de los que no volvimos a saber nada más.



'My Sharona', de The Knack en 1979

Raro es quien no ha entonado la letra de este tema de finales de los 70. El grupo The Knach fue el artífice del mítico 'My Sharona', pero a pesar de liderar las listas de ventas durante semanas en todo el mundo el grupo no salió adelante y se disolvió en 1982.



'Nothing's gonna change my love for you', de Glenn Medeiros en 1987

Este tema de finales de los 80 es todo un clásico. Su creador fue el hawaiano Glenn Medeiros. Aunque sus acordes siguen sonando, éste se trató del único tema de dicho intérprete. Medeiros lo intentó también versionando su tema al castellano, bajo el título 'Nada cambiará mi amor por ti'.



'Would I lie to you?', de Charles & Eddie en 1992

1992 fue el año en que triunfó este tema. Su melodía, de lo más pegadiza, hizo bailar a toda una generación y a día de hoy aún se recuerda. Se trata del primer disco de este dueto, con el que consiguieron el éxito. La suerte no les acompañó en su segundo trabajo y el grupo se separó.



'Bitch', Meredith Brooks en 1997

Recordando a la mismísima Alanis Morissette esta estadounidense irrumpió con fuerza en el mercado de las mujeres rockeras. Su tema 'Bitch' se convirtió en todo un himno y fue tarareado por millones de personas. Meredith Brooks consiguió, incluso, estar nominada a los Grammy pero ahí quedó todo su éxito.



'Tubthumping', de Chumbawamba en 1997

A pesar de lo impronunciable de su nombre este tema es todo un himno. Raro es quien escucha sus acordes y no identifica este tema de 1997.



'Train', en Undrop en 1998

Otro tema mítico con el que es inevitable no bailar. Fue el tema elegido para la campaña de publicidad de un conocido refresco y su letra y ritmo enganchó al público del momento.



'Aserejé', de Las Ketchup en el 2000

En España nació el éxito de estas jóvenes de Huelva. Los acordes del 'Aserejé', así como su coreografía, dieron la vuelta al mundo. Sus cantantes eran las hermanas Múñoz, quienes vieron como su canción llegaba a lo más alto. Tras diversos intentos por relanzar sus carreras musicales, Las Ketchup tuvieron que aceptar que su éxito se había quedado con el 'Aserejé'.



'Are you gonna be my girl', de Jet en el 2003

Estos australianos fueron comparados con bandas como AC/DC gracias al éxito de su tema 'Are you gonna be my girl'. Los acordes de esta canción se identifican en cuanto empiezan a sonar dado el éxito que cosechó en su día. A pesar de todas las esperanzas puestas en ellos la banda no consiguió cuajar.



'You're beautiful', de James Blunt en el 2004

Esta canción se convirtió en lo más sonado de 2004. Raro era el sitio y el día en que no se escuchaba esta canción. James Blunt ocupaba portadas, concedía entrevistas y no paraba de ofrecer conciertos y aunque sigue siendo conocido no ha conseguido repetir el éxito de 'You're beautiful'.