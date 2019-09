Manacor celebra el talento escénico mallorquín y los 30 años de la Simfònica

Como si se tratara de un espectáculo más dentro de ella, ayer se presentó ante casi 200 personas en el hall del Auditori de Manacor la programación de lo que podrá verse esta temporada 2019 – 2020. Allí estaban profesionales de las artes escénicas y la música, políticos, cargos de instituciones culturales, programadores y el ingrediente principal para que las obras y los conciertos tengan razón de ser: los vecinos de Manacor y alrededores.

Se presentaron tres programas: el de la Fira de Teatre, el de la Temporada Gran y los conciertos de la Orquestra Simfònica de Balears, que este curso celebra sus 30 años. Por este motivo, los músicos fueron los protagonistas, abriendo y cerrando la presentación un cuarteto de integrantes de la Simfònica, que interpretó dos piezas de Mozart.

Ocho conciertos conforman la V temporada de la Simfònica en el Auditori de Manacor. Participarán en los recitales nombres como el de la mezzosoprano María José Montiel (1 de octubre), el pianista Gerhard Oppitz (15 de noviembre), el barítono Dietrich Henschel (20 de diciembre), la violinista Alina Pogostkina (24 de enero) o el director Leonard Slatin (7 de febrero).



Teatro



De la XXIV Fira de Manacor se descubrieron las 18 piezas con sello mallorquín de las 21 que completan el programa, que tiene como objetivo apoyar a los profesionales isleños y pluralizar y democratizar el teatro. Así, entre el 5 y el 31 de octubre podrán verse títulos como The mountain, the Truth & the Paradise (Mal Pelo), Els altres (Cultural-ment), Anatomia de la por (9Espai Escènic), Amarg (Òrbita Produccions) o Deliris (L'Átelier des Arts), entre muchos otros. Inaugurará la Fira la obra Jerusalem (Festival Grec 2019, Centro Dramático Nacional y Teatre Romea), con Pere Arquillué como protagonista. Ayer, además, se pudo catar, durante cinco minutos, Una flor no fa estiu (Es Poble).

Els altres, de Salvador Oliva y bajo la dirección de Lucca Bonadei, está incluida en la Fira de Teatre.

También se dieron a conocer las grandes producciones que conforman la IX Temporada Gran del Teatre y el Auditori de la localidad del Llevant, que arrancará el 2 de noviembre. Algunas de las obras que pasarán por Manacor son de reciente creación, pues aún no se han estrenado. Son, por ejemplo, Esperant Godot (Sala Beckett), Eva contra Eva (Bitò Produccions – Teatre Romea) o La rambla de les floristes (Teatre Nacional de Catalunya). Conocidos y aplaudidos rostros de la escena catalana, como el de Clara Segura, Julio Manrique, Joan Pera, Emma Vilarassau, Pablo Derqui, Lluís Homar o Ramon Madaula, pasarán por las tablas del pueblo.

Se enmarca dentro de esta programación el Cicle plural femení, que llevará al Teatre tres monólogos de tres mujeres durante tres días seguidos. Así, el 6 de diciembre subirá al escenario Míriam Iscla con Aabans que es faci fosc, un texto de Hattie Naylor dirigido por Pep Pla; el día 7 será el turno de Anna Sahun, con Nenes i nens, dramaturgia de Dennis Kelly bajo la batuta de Joel Joan; por último, día 8 de diciembre Mercè Arànega, dirigida por Miquel Gorriz, interpretará una versión de Joan Sellent y Ferran Toutain de Shirley Valentine, un texto de Willey Russell.