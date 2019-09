La nueva canción de Manel rinde homenaje a Maria del Mar Bonet

El grupo Manel ha publicado su nuevo single Per la bona gent esta medianoche a través de su web con el videoclip de la canción que formará parte de su quinto disco, que se publicará este otoño.

Se trata de un tema pop amb base electrónica y que también incluye un fragmento sampleado del clásico de Maria del Mar Bonet Alenar, del año 1977:

"Tres portes tinc a ca meva

obertes a tots els vents:

la que està oberta per tu

l'altra per la bona gent

la tercera per la mort,

que la tancarà el meu temps".

De hecho, en la canción se puede escuchar en varias ocasiones las frases de Bonet sobre una nueva base rítmica.

El cuarteto barcelonés explica que su nueva canción "reflexiona sobre la porosidad de las fronteras que separan el Bien y el Mal". El videoclip, rodado en un hotel y con la historia de la boda de una pareja, ha sido dirigido por Lluís Sellarès.

Manel actuará en el Teatre Principal de Palma el próximo 13 de diciembre. Antes, tiene previstas actuaciones en Deleste Festival de València el 9 de noviembre; el Cruïlla de Tardor en el Pueblo Español de Barcelona el 16 de noviembre; el Tarraco Arena Plaza de Tarragona, el 23, y en La Mirona de Salt en el marco de Temporada Alta el 29 de mismo mes. También se han anunciado los conciertos del 28 de diciembre en el Teatre de La Llotja de Lleida y el 9 de enero en La Riviera de Madrid.