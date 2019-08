Ok Events Agency descarga en el Ayuntamiento de Palma que Zaz no pudiera actuar más tarde

Ok Events Agency, la promotora del concierto de Zaz que fue cancelado ayer, ha asegurado que el concierto se anuló por que la artista no podía llegar a Palma antes de las 00:30 y, según la normativa del Ayuntamiento de Palma, el concierto debía terminar a la 01:00. Por tanto, debido a que no había margen de tiempo para que se llevara a cabo la actuación, se decidió suspender el evento.

La productora ha emitido un comunicado oficial en el que explica las causas que llevaron a la suspensión del concierto. Según Ok Events Agency "El motivo de la anulación del concierto se debió a que el vuelo en el que tenía previsto llegar Zaz desde París se canceló por motivos técnicos (un ala del avión rota), tal y como explica la propia artista en su cuenta oficial de Facebook. Esta cancelación se suma a otra anulación previa de un vuelo procedente del aeropuerto Charles de Gaulle (París) que tenía previsto aterrizar en Palma el martes, 27 de agosto. Un vuelo que fue anulado, según nos ha confirmado Caramba, por cuestiones meteorológicas, de ahí que la compañía aérea reubicara a la artista en el vuelo que ayer volvió a cancelarse".

Tal y como explicó la artista en su cuenta de Facebook: "Estamos sin palabras. Lo hemos intentado todo. En vano. Estamos tan molestos". Ese "intentarlo todo", según explican desde Ok Events Agency, se puso en marcha cuando "pudieron constatar que el vuelo no despegaría, intentaron buscar todas las soluciones viables de transporte, tanto públicos como privados, para que Zaz llegara lo antes posible a Son Fusteret". Es en este punto en el que la promotora pone el foco en el Ayuntamiento: "La única opción viable no permitiría que estuviera antes de las 00:20/00:30 horas. Teniendo en cuenta que el permiso del Ayuntamiento de Palma obligaba a finalizar el espectáculo a las 01:00 de la mañana, se decidió entonces suspender el concierto en torno a las 20:30 horas. Hasta ese momento se hizo todo lo posible para que en caso de que finalmente llegara la artista el concierto se pudiera retrasar, pero no cancelar. A nivel técnico y organización el recinto de Son Fusteret estaba totalmente preparado y acondicionado", justifican.

La organización ha informado que se devolverá el dinero de las entradas: "todos los afectados podrán reclamar la devolución de sus entradas en los lugares de adquisición de las mismas. Las entidades colaboradoras ya tienen la orden de devolver el dinero de las entradas. En este sentido, las compras realizadas online serán devueltas de forma automática, y aquellas personas que hayan adquirido las entradas en puntos físicos se han de dirigir directamente al punto de venta para solicitar la devolución".

La promotora finaliza el comunicado pidiendo disculpas: " lamentamos profundamente lo ocurrido y sentimos enormemente las molestias ocasionadas por la no realización de este concierto en el que se ha estado trabajando durante diez meses para disfrute del público mallorquín seguidor de la gran artista francesa".

Recordemos que la organización anunció la cancelación cuando faltaba muy poco para que comenzara la actuación de la cantante de Je veux. Una trabajadora de la promotora del concierto, Ok Agency, salió al escenario para explicar que la francesa no podría actuar porque se había cancelado su vuelo a Palma. La noticia fue recibida con abucheos y silbidos por el público asistente, más de 3.500 personas.

Se da la circunstancia de que la promotora es la misma que ya tuvo que cancelar el concierto de Carla Bruni en Port Adriano debido a la escasa venta de entradas.