Compañeros de gira del actor Zuazaga piden a Iberia adelantar su regreso a España

Los compañeros del actor mallorquín, Joan Pere Zuazaga, fallecido el pasado jueves a los 52 años de edad mientras se encontraba de gira en Perú, han emitido un comunicado rogando a Iberia que se adelante el vuelo de vuelta a España a los miembros de Estudi Zero tras la inesperada muerte del actor.



Ha sido en concreto, Caterina Noguera, amiga de Zuazaga, quién ha publicado esta petición a través de la red social Facebook. "Hola Iberia ¡Necesitamos vuestra ayuda!", comienza, y prosigue: "Estudi Zero acaba de sufrir la muerte inesperada de uno de sus integrantes mientras estaban de gira por Perú y Colombia. No hay forma de conseguir adelantar su vuelo al 30 de agosto a pesar de que hay plazas disponibles para realizar el trayecto Lima-Perú".





1/3 Hola @iberia @aena @ocu ¡necesitamos vuestra ayuda! La compañía teatral Estudi Zero acaba de sufrir la muerte inesperada de uno de sus integrantes mientras se encontraban de gira en Perú y Colombia. No hay forma de conseguir adelantar su vuelo a pesar de que hay plazas ... — Caterina Noguera (@CaterinaNogV) August 29, 2019

Los miembros de la compañía teatral se venhasta la fecha prevista de retorno, es decir,. A pesar de que la gira quedó suspendida inmediatamente tras el fallecimiento de Zuazaga."¿Por favor, nos ayudáis a conseguir que regresen a España junto al resto de sus compañeros con la mayor rapidez posible", ha rogado Noguera,, ha zanjado.a través de su cuentas de Facebook y Twitteren el que aseguran haber contactado ya con la compañía teatral para averiguar qué se puede hacer ante la situación. "Estamos al tanto de que no escriban por privado en Facebook o Twitter", han informado y han transmitido su más sincero pésame a los allegados.lamentando que la falta de plazas disponibles.El actor mallorquína causa de un infarto. El artista se encontraba en Perú, donde había viajado junto a sus compañeros de Estudi Zero Teatro para iniciar su gira con la obra teatral La cantante calva, del director franco-rumano Eugène Ionesco, en su versión castellana.