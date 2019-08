Àlex Volney: "Nos quisieron subir el alquiler un 50 por ciento"

El pasado lunes, Llibres Ramon Llull echaba la barrera y ponía fin a una etapa de cinco años en la calle Argenteria de Palma para trasladarse al centro comercial Los Geranios. La apertura de la librería en su nueva ubicación, en el Passatge Joan XXIII 5F, está prevista para la semana que viene. Àlex Volney, copropietario junto a Joana Berber de Llibres Ramon Llull, no oculta que este traslado ha sido forzado: "Durante dos o tres años hemos estado recibiendo presiones de la propiedad hasta el punto en que nos dijeron que nos subían el alquiler un 50%". Aunque decidieron aceptar el aumento de renta propuesto lo cierto es que a los propietarios "tampoco les fue bien", explica Volney.

Fue esta situación de incertidumbre lo que les hizo decidir un cambio de local. "Cada uno puede hacer con su propiedad lo que quiera, pero no ha habido transparencia. El problema es que se han empezado a contradecir. Nos dijeron que tenían que hacer obras y que nos fuéramos durante un tiempo". Volney afirma haber tenido " la sensación de estar ante los hermanos Dalton que no se ponen nunca de acuerdo para enredar". También ha criticado unas "maneras que no aguanta nadie, y menos un negocio frágil como el de una librería". Ante la inseguridad, concluye, "hemos optado por un proyecto de futuro con energía". Aunque Llibres Ramon Llull ha cumplido cinco años en Argenteria, Àlex Volney ha trabajado como librero durante 23 años en el centro histórico de Palma. "No hace falta ser un lince para ver lo que está pasando en la ciudad", dice al tiempo que subraya que su caso no es único ni aislado: "Lo que está pasando en Palma va a más", sentencia. Lamenta que su negocio estaba abierto 11 horas al día, que tenía futuro y que como muchas otras empresas han tenido que dejar el barrio. Volney menciona los casos de Ca la Seu o el Forn des Paners y lamenta que "todo el tejido social que nuestros abuelos crearon durante cien años ha sido destruido en dos meses".



Nueva etapa

Àlex Volney espera poder levantar de nuevo la barrera de Llibres Ramon Llull el próximo lunes. Destaca que en la nueva ubicación seguirán con la línea que les define: "Venimos a trabajar, tenemos ilusión y seremos uno más en los Geranios", una zona donde hace poco echó el cierre la librería Jaume de Montsó. Explica que después de dos meses han ultimado "el acuerdo para alquilar este local que es muy agradable. Nos hemos encontrado con unas personas con sentido común que nos piden una renta razonable". En este sentido señala que en el centro de Ciutat se piden entre 2.000 y 3.000 euros por un alquiler. "Nos hemos reubicado en el corazón del comercio local y de proximidad", reflexiona al tiempo que critica las reformas circulatorias que, en su opinión, ha supuesto alejar del centro de Palma a la gente de los pueblos.

Pese a las circunstancias que rodean este traslado forzoso, Volney remarca que están ilusionados y que quieren mirar al futuro. Agradece a un "grupo de clientes y amigos" que les hayan apoyado durante todo este tiempo para no tirar la toalla y seguir adelante.