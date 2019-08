La exresponsable de la Balears Film Commission demanda al Govern

La excoordinadora de la Illes Balears Film Commission, Àngela Bosch, ha demandado al Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), organismo adscrito a la conselleria de Cultura del Govern, para pedir la nulidad de su cese, que tuvo lugar el pasado mes de abril. Tal y como ha podido saber este diario, en su escrito también señala al Ejecutivo por una supuesta desprotección del trabajador.

Este requerimiento consiste en un pleito que se tramita en el juzgado de lo social.

Por otra parte, la exresponsable de la oficina de rodajes también habría interpuesto otra demanda, ésta dirigida contra el exdirector del IEB, Francesc Rotger, por la presunta situación de estrés que padeció, siempre según su relato de los hechos.

Desde el Govern, confirmaron a este periódico la existencia de estas dos demandas interpuestas por situaciones supuestamente acaecidas en la anterior legislatura y cuando Fanny Tur era la consellera de Cultura.

La demandante, Àngela Bosch, no quiso hacer declaraciones a este periódico sobre el litigio en curso.

La asesora catalana en cuestiones audiovisuales fue cesada de su cargo tras una baja médica de diez meses. En su momento, la directora general de Cultura, Joana Català, explicó que el cese de Bosch no se trataba de un despido, sino de una extinción de la plaza que ocupaba y que estaba adscrita al IEB cuando accedió al cargo. Meses después, su puesto no se contempló en los estatutos del recién creado Institut d'Indústries Culturals (ICIB), organismo que absorbió las competencias del área audiovisual. En lugar de un coordinador (un puesto de alta dirección), el ICIB sí incluía la creación de una plaza de técnico audiovisual, puesto que en todos estos meses no ha sido cubierto.

Desde el Govern se explicó a este diario que primero se ha de cambiar la relación de puestos de trabajo del organismo para sacar la convocatoria pública de técnico especializado en audiovisual. La idea es poder realizar todas estas gestiones en septiembre, cuando se convoque el consell de direcció del ICIB.

El pasado mes de mayo, Bosch relató a este periódico que había pasado "por una depresión larga causada por una situación estresante vivida en la Administración balear". "Mi cargo eran dos trabajos, dos departamentos distintos en cualquier otra comunidad autónoma: coordinadora de la Illes Balear Film Commission y coordinadora de la proyección exterior del audiovisual", comentó.

Bosch accedió a la coordinación de la Illes Balears Film Commission tras ganar un concurso al que se presentaron más de veinte profesionales. Tiene experiencia como consultora de distribución internacional del audiovisual. También fue directora del consorcio Catalan Films entre los años 2003 y 2011.