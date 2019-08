Jon Bon Jovi, a siete días de embarcar en el 'Norwegian Pearl' para llegar a Palma

Más de 2.000 personas embarcarán el próximo lunes en Barcelona en el crucero temático Runaway to Paradise inspirado en Bon Jovi. El rockero es el protagonista de esta experiencia de cuatro días a bordo del Norwegian Pearl, embarcación que forma parte de la flota de Norwegian Cruise Line. El lunes 26 empezará esta aventura que llegará a Palma el miércoles, 28 de agosto, a las ocho de la mañana, donde permanecerá hasta las cinco y media de la tarde. Según Autoritat Portuària, aún no se sabe en qué muelle atracará, pero las embarcaciones de esta empresa suelen hacerlo en el de Paraires. Ese mismo día, coincidirá con otros tres cruceros. El viernes a las siete de la mañana estará de vuelta a Barcelona.

Runaway to Paradise ofrece a los más fanáticos de Bon Jovi cuatro días en el mar con un sinfín de conciertos y actividades relacionadas con el músico, además de dos actuaciones del mismo. La primera será el martes, una propuesta acústica que permitirá que los asistentes conozcan al Bon Jovi más intimista, quien después responderá a las preguntas de sus seguidores, que previamente han enviado a la organización de la actividad (el plazo para enviar las preguntas acabó el 28 de junio). El segundo concierto del rockero será el miércoles junto a la banda Kings of Suburbia, y empezará poco después de que el Norwegian Pearl abandone Palma, donde el músico pasará unas horas.

Esta experiencia no es apta para todas las carteras. Hay dos tipos de abonos: el Gold (oro) y el Silver (plata). La ventaja de aquellos que compren la entrada Gold es que podrán hacerse una foto con Bon Jovi y entrarán en diferentes sorteos que se harán durante los días del crucero. Los de la entrada Silver recibirán un cartel firmado por el rockero.

El precio, además, varía según la cabina que el pasajero elija. Por ejemplo, un camarote doble puede costar 2.299 dólares, que son unos 2.070 euros, a pagar por persona. A este precio se le tienen que añadir 220 dólares, casi 200 euros, de tasas, como ha podido saber este diario. La suma incluye, además del dormitorio, la comida de los restaurantes "básicos" y buffetes, pero no incluye comidas en los restaurantes especializados, como los de comida italiana, francesa o japonesa. Permite, también, el uso de las piscinas de la embarcación, y también otros espacios como el casino, el gimnasio o la sala de videojuegos, entre otros. No obstante, el precio no incluye la entrada al spa ni las bebidas como agua, refrescos o alcohol.

Fans de distintas partes de Europa, como Italia, Irlanda, Inglaterra o Portugal, llegarán a Barcelona para embarcar junto a Bon Jovi, según comentan en el grupo de Facebook Runaway to Paradise: Mediterranean Runaways, donde muchos ya se están organizando para conocerse. No podían faltar españoles, como Ainhoa Sancho, de Burgos, que vio al músico por primera vez con 13 años en el año 1996: "Estoy nerviosa, voy a cumplir el sueño de mi vida. Mi marido me ha regalado este crucero, porque Bon Jovi forma parte de mi vida. Seguro que es una experiencia inolvidable", cuenta ilusionada siete días antes de zarpar.