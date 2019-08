Ses Bubotes se separan tras las acusaciones de machismo recibidas

Ses Bubotes ha anunciado su separación después de que un grupo de mujeres de Sineu, donde tienen prevista una actuación mañana, pidiera la cancelación del concierto por considerar que sus letras son machistas.

El grupo ha emitido un comunicado que ha compartido en sus redes sociales en el que, en tono irónico, anuncia su separación. Aunque el texto tiene aire de broma, el contenido es totalmente cierto, según ha asegurado Miquel Sintes, integrante de Ses Bubotes: "Estamos teniendo problemas. La situación es insostenible y estamos acumulando ayuntamientos que nos vetan. Todo dependerá de lo que pase mañana y de cómo reaccione la gente. Si no se hace el concierto, la cosa no acabará bien". Así las cosas, Sintes se muestra rotundo: "Si mañana no se hace el concierto, la nota que hemos publicado, que era medio en broma, será cierta. Y el año que viene tendremos otro nombre: nos tendremos que ir cambiando de nombre".

Miquel Sintes ha explicado que el grupo está siendo víctima de una persecución que comenzó en Felanitx en el año 2016: "Cierta gente que quería tocar en Felanitx estaba molesta porque nosotros actuábamos y ellos no. Nos criticaron porque cantábamos 'Chiquilla' pero de Seguridad Social, autores del tema que también tocaban esa noche, no se quejaron", argumenta.

A raíz de las acusaciones recibidas sobre el contenido de sus letras, calificadas de machistas por algunos colectivos, el grupo está empezando a tener problemas para trabajar. "Los ayuntamientos", dice Sintes, "no quieren problemas", y Ses Bubotes se están empezando a asociar con el conflicto. Sintes explica que las consecuencias de todo esto están yendo más allá y menciona que el cantante del grupo es policía local y que todas estas cuestiones les están afectando especialmente en su trabajo.

"No podemos más, no podemos estar permanentemente con esto. Pusimos una denuncia civil a Felanitx per la Igualtat por injurias y calumnias y por la pérdida económica que nos causaron y no se presentaron al acto de conciliación". Ha anunciado que también piensa emprender medidas legales contra el grupo de Sineu, Dones d'Arrel, que ha cargado contra ellos.

Sintes insiste en que esa persecución no es un sentimiento sino una realidad: "Han enviado un escrito a todos los ayuntamientos donde tenemos conciertos programados: es una persecución".

Con todo, Miquel Sintes afirma que los que les acusan "no pueden señalar ni una sola letra" que sea machista pero que "ya se da por hecho que estamos a favor de la violencia de género". Si sólo podemos tocar en 14 pueblos y esto tienen que ser así de por vida tendré que dar por zanjado el proyecto", se lamenta. Y dice que Ses Bubotes tienen "las puertas cerradas en Son Servera, campos, Santanyí, Esporles€ allí donde esté Més y Podemos".

El grupo tiene tres conciertos programados este mes de agosto, además del de Sineu. Estarán en Galatzó (Calvià) el 16 de agosto, en Sóller el 23; y en Maria de la Salut el 24. También tiene algunas fechas cerradas en septiembre. Su futuro como grupo depende de cómo se desarrolle la actuación de Sineu de mañana.