Aplausos para Josep Ramon Cerdà y críticas por el nombramiento a dedo

El perfil del director de teatro, dramaturgo y docente Josep Ramon Cerdà como nuevo gerente del Teatre Principal motiva aplausos. La fórmula elegida por el equipo de la responsable de Cultura del Consell, Bel Busquets, para designar el cargo –que finalmente ha sido a dedo– provoca críticas y decepciones.

"Nos dio pena saber que el equipo de Carlos Forteza no continuaría, pero Cerdà es una buena elección porque está muy implicado con el mundo de las artes escénicas y cree en su trabajo", asegura Gaspar Morey, de la compañía Baal Dansa. Del que será el nuevo director del Principal se celebra que su perfil conjugue "la experiencia en la gestión [fue el responsable el Institut d'Estudis Baleàrics entre 2015 y 2017 y delegado de Artes escénicas entre 2007 y 2011] con su trayectoria en el mundo del teatro", en palabras del dramaturgo y crítico de teatro de este periódico, Rafel Gallego, que considera su elección como un "acierto". Joan Matamalas, presidente de la Associació de Teatres i Auditoris Públics (ATAPIB), señala que Cerdà "es una persona con conocimientos que ya ha estado en otros cargos", aunque le inquieta que no pueda llegar a todo si no tiene otra persona a su lado: "Que Carlos Forteza y Mónica Pérez fueran dos permitió que se pusieran en marcha estructuras que estaban estancadas, como la relación con la ATAPIB". Laura Gost, ganadora de la última edición del Torneig de Dramatúrgia, también valora a Cerdà como un "profesional con mucha experiencia en el sector" y una elección "muy acertada", una opinión que comparte el director de Circ Bover, Tià Jordà, quien confía en que el exresponsable del IEB dejará espacio al circo, "porque es una disciplina que ya es difícil de ignorar".

Desde Amics de l'Òpera esperan que continúe con la estela de Forteza, que según el presidente de la asociación, Pere Bujosa, había conseguido colocar el Principal en un buen escalón como espacio de ópera. "Esperamos que haya novedades y títulos clásicos, e insistimos en que los cantantes locales merecen papeles protagonistas", comenta Bujosa. Sobre que el nombramiento haya sido a dedo, nada que decir: "Hemos visto de todo. Si su currículum lo avala profesionalmente, no hay que cuestionarlo".

La Associació de Dramaturgs espera que este nombramiento, "que es de alguien de aquí y conoce perfectamente el sector", sirva para que se apoye a más proyectos de dramaturgos y dramaturgas de las islas, así como que haya más producción mallorquina.



Nada de concurso público



Matamalas y Jordà señalan que convocar un concurso hubiera sido "más democrático". El circense, además, advierte que soprende que esta decisión venga de Més, que presumen de ser los más "transparentes". Las quejas llegan también desde la Associació d'Actors i Actrius que manifiestan sentirse "engañados" y "decepcionados" con los políticos que tutelan el Principal, los mismos que lo "inestabilizan". La actriz Llum Barrera, que ha actuado una sola vez en el espacio, contempla que "si el nombramiento a dedo ha sido por una cuestión de agilidad, no me parece mal. El Principal había conseguido una programación regulada cada fin de semana, no podía quedarse cerrado". Y añade que le gustaría que la nueva gestión "cuidara más a los profesionales de aquí".