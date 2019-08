Catalina Solivellas: "Me fascina que las Kardashian y el baile payés compartan espacio en Ibiza"

Delegada de Cultura del Govern. El nombramiento de la actriz ha suscitado diferentes opiniones, pero sobre todo se ha recordado que no tiene un perfil gestor. Ella reitera que es una recién llegada y que aún ha de ponerse al día en muchas cuestiones. "Es importante impulsar las industrias culturales, pero la finalidad de la cultura es que la sociedad sea mejor"

P Se ha criticado su falta de perfil gestor. ¿Es una fortaleza o una debilidad?

R Las personas están en su derecho de expresar sus dudas y opiniones. En cualquier caso, aún no hemos podido demostrar nada.

P ¿Va a mantener a Jaume Reus al frente del ICIB?

R No nos hemos puesto con este tema. El ICIB es una demanda que tenía el sector y es importante impulsar las industrias culturales.

P ¿Cree en las industrias culturales? Parte del sector ha pedido en sus comunicados que se defina respecto a este concepto.

R Creo en la creación y considero que la cultura puede ser una fuente de riqueza en todos los ámbitos, también a nivel ecnonómico y personal. Su finalidad es que la sociedad sea más justa y mejor.

P ¿Cómo puede suceder esto si la cultura llega solo a un 20% de la ciudadanía?

R Uno de los encargos que hay pendientes es democratizar la cultura, que llegue a todo el mundo. Creo firmemente que solo a través del arte y la cultura se pueden equiparar las personas. Una persona inculta no tiene las mismas oportunidades que una culta. Hay un plan diseñado dentro del Pla de Cultura y se aprovechará todo lo que se pueda.

P En el Pla de Cultura estaba prevista la creación de nuevos organismos. ¿Va a conformarlos? ¿Habrá más estructura?

R Continuaremos las líneas que estaban en marcha y que sean aprovechables.

P ¿Qué es lo más urgente que tiene por hacer?

R Hemos acelerado el proceso de pago de todas las facturas pendientes. Yo conozco esto, en la administración todo es muy lento. Para alguien que está esperando una ayuda o cobrar un billete de avión, aunque pueda parecer poco, es muy importante, porque este ámbito es muy precario. Hay que agilizar lo máximo posible los pagos y trámites. Una de las cosas que se han hecho en el IEB es crear una ventana única, algo muy importante.

P ¿Se va a quedar Berta Sureda de asesora?

R Acabamos de llegar, aún estamos decidiendo.

P Hay un colectivo que pide "cultura para todos" y demanda que se recupere la función pública y el ciudadano esté en el centro de esas políticas. ¿Ha podido compartir opiniones con alguna de esas personas?

R Estamos pendientes de reunirnos con ellos. Creo que, en el caso de la ciudad, se tiene que trabajar en los centros cívicos de los barrios. Pero en Palma ya está el concejal Antoni Noguera, que es una persona con suficiente criterio. En los municipios pasa por dinamizar los centros y equipamientos culturales, que a veces están infradotados. Además, tienen que utilizarse dando la máxima difusión posible, algo que es tarea de sus responsables, que no pueden esperar que lo haga todo la administración pública. Hay que dar las herramientas al pueblo para que sepa que tiene estos equipamientos. Por ejemplo, ofrecer que se pueda hacer teatro en los colegios es una buena iniciativa y nada cara.

P ¿Qué relación tienen que tener Cultura y Educación?

R No pueden ir por separado. El arte y las nuevas tecnologías son las herramientas perfectas para ayudar a formar a las personas en los valores clásicos: verdad, bondad y belleza. Puede sonar un poco cursi, pero es a través de esto, de las humanidades, que nos formamos como personas.

P ¿No tendría más sentido entonces que Cultura y Educación fueran juntas?

R Cultura está en Presidencia y desde esta posición impregna todas las áreas del Govern, y de esta manera se enfatiza la cultura, porque se vuelve transversal.

P ¿Entonces no cree, como comentó parte del sector, que la eliminación de la conselleria de Cultura significaba hacerla de menos?

R Pienso que es al contrario, de esta manera se enfatiza.

P ¿Existe el clientelismo en la cultura? ¿Lo ha vivido estando en la otra parte?

R Lo que hay son personas y entidades que tienen intereses. No ha sido nunca mi caso porque no pertenezco a ninguna compañía, asociación o partido político. ¿Hay clientelismo cuando hacen una carretera? Supongo que las empresas lo que quieren es trabajar. Yo a quien rindo cuentas es a mi consellera, Pilar Costa, y a la presidenta Armengol. Y pertenezco, como siempre, al teatro y a las islas, a la sociedad. No estoy aquí porque tenga un interés en hacer carrera política o en la gestión cultural. Es para la sociedad para quien trabajo, algo que he hecho siempre.

P En un vídeo de apoyo a Francina decía "com més museus tenguem millor, com més orquestres, teatres, festivals de cinema..." ¿Este es su proyecto? ¿Más infraestructura?

R No. Cuando se hizo el Guggenheim en Bilbao, la ciudad se proyectó al mundo de una manera extraordinaria. Esto es lo que quiero decir: es con un museo de referencia, una orquesta de referencia, un teatro de referencia que conseguiremos proyectarnos fuera.

P Estamos muy proyectados por el turismo.

R Hace falta hacerlo culturalmente. Cuando la gente conoce nuestro patrimonio queda fascinada. Aparte de que por aquí han pasado muchas civilizaciones, a mí que en un territorio de la dimensión de Eivissa compartan espacio durante un tiempo las Kardashian y el baile payés me parece lo más fascinante.

P ¿Va a ser la Catalina Homar de la cultura: libre, avanzada, valiente y lista?

R Espero tener un final menos trágico. Cuando empecé a acercarme a este personaje me llamó la atención todo aquello que hizo por su pueblo, aunque las personas fueran muy injustas con ella.

P ¿Se solucionará pronto el tema de la dirección de Es Baluard?

R Aún no nos hemos puesto con ello. Nosotros allí tenemos una pequeña participación. Es Baluard tiene un patronato y es este quien nombra y convoca.

P ¿En qué punto están las infraestructuras en proceso, como el Centre Toni Catany?

R Lo del centro Toni Catany es inminente, las obras empezarán ya.