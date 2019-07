La Fira B! espera a 17.000 espectadores en su quinta edición

Fira B!, el mercado profesional de música y artes escénicas de Balears, saca pecho y presume de números. En su quinta edición, presentada hoy en Can Oleo ante medio centenar de personas, la mayoría protagonistas de esta cita, a celebrar del 3 al 6 de octubre, se espera la afluencia de 17.000 espectadores, con 900 acreditados del sector a las jornadas profesionales.

Considerada "un estandarte indispensable de la cultura balear", en palabras del nuevo director del Institut d'Estudis Baleàrics, Mateu Malondra, esta feria, cuyo objetivo es consolidar y visibilizar el sector de las industrias creativas y culturales de Balears, contará con un total de 85 actuaciones, 16 más que el año pasado, de las 55 se presentarán en 'showcases' de música de formato reducido y 30 serán representaciones de artes escénicas.

El concierto inaugural, con entradas al precio de 10 euros, tendrá lugar en el Teatre Principal y correrá a cargo de Maika Makovski, mientras que el de clausura lo protagonizarán Lali Ayguadé & Joana Gomila Folk Souvenir. La programación cuenta con un 70 por ciento de artistas de Balears y un 30 por ciento estatales e internacionales. Subrayar que la edición de este año tiene un marcado acento femenino: más del 40 por ciento de los espectáculos de artes escénicas han sido creados por mujeres (13 de 30); más del 90% de los montajes (28 de 30) tienen participación de mujeres, tanto en la parte artística como técnica; y más del 40% de los conciertos cuentan con la presencia de mujeres (24 de 55).

Una de las novedades de esta edición es que será la primera vez que Fira B se celebre bajo el paraguas de la Coordinadora de ferias de artes escénicas del Estado español, la COFAE, cuya misión es la colaboración y difusión del concepto de mercado escénico.

Otra de las novedades viene dada por el programa de intercambios, que este año incluirá a cinco entidades vinculadas al mundo de la música: Buma Cultuur, de Holanda; el Westside Music Sweeden, conectada con el festival Live at Heart (Örebro), donde el año pasado estuvieron los grupos The Prussians y Jansky; la Associació cultural de Orfeu, Águeda (Portugal); Igor Butman Group, de Rusia, organizador de la feria Jazz Across Borders; y el Colectivo MIRR, de París.

La feria se desarrollará en teatros y espacios emblemáticos de Palma: el Mar i Terra, Xesc Forteza, Catalina Valls, Can Balaguer, Teatre Principal, Can Alcover, el Arxiu del Regne de Mallorca, la ESADIB, el Museu de Mallorca, el Espai el Tub, la Sala Sabotage, la plaça Major, la zona de Portella del Parc de la Mar y, por primera vez, el Caixaforum, donde tendrán lugar las jornadas profesionales.