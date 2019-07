Los críticos y comisarios denuncian la composición del jurado del concurso del Solleric

La Associació de Crítics i Comissaris d'Art de les Illes Balears (ACCAIB) criticó ayer duramente el concurso público convocado por el Ayuntamiento de Palma para dirigir el Casal Solleric. En concreto, lamentó la falta de pluralidad y el perfil exclusivamente local y "sin ninguna experiencia en la dirección de centros de arte contemporáneo de este nivel" del jurado. Éste está formado, apuntan en el comunicado remitido a los medios, por unas pocas asociaciones, "algunas de ellas con relaciones menos específicas con las artes visuales".

También se quejaron de que el Ayuntamiento haya confeccionado las bases del concurso para elegir al director general de Artes Visuales sin contar con la opinión de "asociaciones tan vinculadas al sector de las artes visuales como la Associació de Crítics i Comissaris d'Art de les Illes Balears o el Institut d'Art Contemporani".

La entidad también mostró su preocupación por la "instrumentalización de la cultura, el clientelismo y la falta de pluralidad a la hora de contar con los profesionales del sector", y la inoperancia en el cumplimiento de las propuestas comprometidas: CAC Ses Voltes, Centre Plessi, Can Ribes...

Asimismo, denunciaron la ineficacia y falta de transparencia de la concejalía de Cultura en la gestión de los concursos públicos de Es Baluard, Solleric y Fundació Miró.

No es la primera vez que la ACCAIB y otras asociaciones profesionales de Balears "piden a los responsables políticos el cumplimiento de unas buenas prácticas que reivindican de palabra e incumplen de obra", continúa el texto. "La frustración y sensación de imposibilidad ha provocado que otros profesionales del sector hayan preferido callar para no ser excluidos de los proyectos, jurados y comisiones, etc... en los que no se cuenta con los que señalan el camino correcto".

Ante la situación, la entidad pide más gestos de compromiso "que demuestren una verdadera voluntad de cambio" y solicita una reunión con los representantes culturales del Ayuntamiento de Palma, Consell y Govern.