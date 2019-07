La 'burbuja' de conciertos dispara las cancelaciones

Calexico and Iron&Wine, el último de los conciertos cancelados.

El de 2019 está siendo el verano de las cancelaciones en Mallorca. Son pocas, comparadas con el volumen de conciertos que a lo largo de los meses de julio y agosto se suceden en la isla, a razón de dos o tres al día, pero son de peso, por el nombre de los artistas, caso de Carla Bruni, el IncaMon Festival de Inca o el de Calexico and Iron&Wine, dos grupos, estos últimos, que debían actuar ayer en el Auditorium y que finalmente no lo harán por "motivos ajenos a la organización"; y porque están organizados por empresas con experiencia y recorrido.

Marc Ferragut, responsable del Auditorium de Palma, en cuyas salas se han programado un total de 18 funciones hasta final de verano, entre ellas un concierto de Raphael, dos representaciones de Il Barbiere di Siviglia y otras tantas de El lago de los cisnes, afirma que "la oferta ha crecido en los últimos años en los meses de verano" pero matiza que "todo se concentra en unos pocos días", los comprendidos entre finales de julio y principios de agosto. "Este año hemos visto promotores nuevos estrenándose en Mallorca, pero eso no es una novedad. Suelen ser efímeros, operan una vez y no se les vuelve a ver", comenta.

Para Ferragut, el pastel de espectáculos que brinda Mallorca da para todos los promotores, "porque en la isla hay muchos públicos diferentes: de indie, jazz, rock o electrónica". De lo que se trata, en su opinión, es de "no olvidar al público local, al residente, sea mallorquín o extranjero, porque de lo contrario estás firmando tu sentencia de muerte".

"Cada uno es libre de probar lo que sea, como el de montar un concierto en Mallorca. En el terreno de los promotores no hay un algoritmo que explique si un concierto irá bien o irá mal. El público es distinto según el lugar. Un artista puede llenar en Marsella y no hacerlo en la isla. Los promotores no disponemos de una bola de cristal", expresa Ferragut.

El de Carla Bruni ha sido hasta la fecha el concierto cancelado que más polvareda ha levantado. La productora francesa OK Events Agency lo cancelaba después de no haber alcanzado los 200 tickets vendidos a días de la actuación de la cantautora y modelo italiana, prevista para el 25 de julio en Port Adriano. La organización no dio ningún motivo al respecto, norma en algunos casos habitual dentro de un mundo en el que pocas veces se entona el mea culpa y se reconoce la escasa venta de entradas, siendo más habituales los motivos de "problemas de agenda" o "problemas de salud".

El promotor Roberto Menéndez, responsable entre otras citas del Jazz Voyeur Festival y de algunos de los conciertos más importantes de este verano, algunos de ellos en Port Adriano, considera que la burbuja de los festivales que se creó hace unos años, cuando todo el mundo pensaba en montar un festival, ha derivado en "una burbuja de precios" que unido al "problema de la insularidad, que viene dado por los vuelos y la logística", hace que algunos artistas vean disparado su caché en Mallorca.

"El de Mallorca es un mercado muy duro, difícil y conservador", señala Menéndez. "Los que manejan pasta son unos pocos y van a tiro seguro. Hay promotores que vienen de fuera y se creen que descubrirán la pólvora en la isla, cuando la pólvora la descubrimos hace ya años", añade.

"Está siendo un verano raro. El nuestro es un mercado pequeño y nos cuesta llegar a los turistas. ¿Cuántos turistas vienen a Mallorca por un concierto o un espectáculo de teatro? Poquísimos, no nos engañemos. Aquí se viene por el sol y la playa", espeta Menéndez.

"La isla padece de sobreprogramación, desde hace unos cuantos veranos", reconoce María Martín, de Redbellion Music Production, promotora fundada en 2015 que este verano se ha visto obligada a cancelar el IncaMon Festival por "razones ajenas a la organización".

"Nos vemos envueltos en una situación muy desagradable relacionada con un tema societario del que por el momento no os podemos dar más detalles ya que está en vía judicial. Hay una serie de personas que llevan semanas boicoteando el festival sin ningún tipo de escrúpulos, las mismas que a nuestras espaldas y aprovechándose de nuestro bagaje, experiencia y contactos, han creado su propia productora y festival", explican desde su Facebook.

Pese a todo, desde Redbellion afirman que "el respeto y el coleguismo" reina en un campo, el de los promotores, en el que solo sobrevive el que se ajusta a "un trabajo bien hecho, desde la experiencia".