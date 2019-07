100.000 euros para las esculturas de Palma

Mientras se suceden las noticias de nuevas esculturas públicas para Ciutat, no son pocas las voces críticas que atónitas recuerdan la necesidad de preservar y restaurar las piezas que ya conforman el parque escultórico de Palma. Obras que en muchos casos presentan un estado grave de abandono y conservación.

El concejal de Cultura Antoni Noguera explicó ayer a este diario que la recuperación de todo este patrimonio emplazado en las vías urbanas es "prioritaria". El Ayuntamiento ya ha presupuestado para 2020 cien mil euros que provendrán del remantente de 2019 de todo Cort, "unos 15 millones que, en el caso del área de Cultura, podrán gastarse en bibliotecas, archivos, espacios culturales y patrimonio", detalló.

"El cronista de la ciudad también se preocupó por esta cuestión de las esculturas, ha realizado un inventario exhaustivo y hay una serie de prioridades marcadas", comentó el regidor, que expresó que la intención es "que esta partida de cien mil euros sea fija cada año".

Noguera negó que en estos momentos el Ayuntamiento haya adquirido esculturas nuevas. "La de Albert Pinya para el bosque urbano es una donación del artista. Nosotros pagamos la producción y el transporte de la pieza [16.000 euros]. Una obra así comprada costaría muchísimo más. Es un proyecto que el artista presentó en la pasada legislatura y que se valoró que podía aportar un valor añadido a la ciudad", justificó el concejal.

No habrá obra de Zapata



Noguera explicó también que sobre la escultura del pintor Domingo Zapata frente al Palacio de Congresos "no hay nada". "Este tema está parado. Él hizo una petición durante la legislatura pasada, coincidiendo con su exposición en Palma, de donar gratuitamente una escultura a la ciudad por su trayectoria. Planteó el Palacio, pero no se va a hacer. Primero porque habrá varias obras en la zona y porque por normativa no se puede instalar allí", refiere. En cuanto a la instalación de la pieza en otro lugar, el concejal abundó en la idea de que el tema está parado.

Convocatorias



La concejalía de Cultura publicará este agosto tres convocatorias para presentar proyectos para tres ciclos: el recuperado Jazz Palma, Palma amb la Dansa y Palma Primavera, en el que además de clásica tendrá cabida la electrónica. Habrá 45 días para presentar propuestas.

De momento, al concurso para la dirección del Casal Solleric sólo se han presentado dos personas. "Dicen que es la última semana cuando se presenta más gente", concluye Noguera.