Illaescena pide un concurso "transparente" para elegir al director del Principal

La asociación Illaescena compartió ayer un comunicado en el que expresaba su opinión sobre la situación del Teatre Principal, que no tiene director desde principios de julio. Una de sus mayores reivindicaciones es que la elección del futuro equipo directivo sea por concurso público para que se asegure la "transparencia" y la "profesionalidad". No obstante, según los estatutos de la Fundació del teatro, no es obligatorio convocar un concurso, algo que Illaescena también critica y apuesta por materializar una fórmula concursal para que el proceso de selección del máximo responsable de la sala sea "democrático".

Además, propone que se den los pasos necesarios para "tranformar la estructura" de la Fundació, "formada básicamente por políticos de todos los partidos con representación al Consell y no por personas con formación y capacidad". Solo con estas reformas se podrá situar al Teatre Principal a la "altura que le corresponde", afirma.