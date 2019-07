Soñando con Bob Dylan

Mary Lee Kortes, conocida en la escena musical como Mary Lee's Corvette, tuvo durante años un sueño recurrente, en el que se le aparecía Bob Dylan y ambos se sentaban en la mesa de un restaurante del Greenwich Village dispuestos a cenar juntos aunque nunca llegaban a la comanda ante la locuacidad del Nobel de Literatura, que acababa soltándole una frase sentida: "Me gusta mucho tu música, nunca la abandones". Desde entonces, la cantante y compositora de Michigan afincada en Nueva York no solo ha seguido aquel consejo sino que ha rendido tributo al de Duluth con un disco de versiones, de su célebre disco Blood on the Tracks, decenas de conciertos centrados en el citado álbum y un libro ilustrado, Dreaming of Dylan, que incluye un total de 115 sueños con el autor de Like a Rolling Stone como protagonista desvelados por los fans de Kortes, en un guiño a la canción Bob Dylan's 115th Dream. Libro y disco se podrán adquirir mañana viernes en el Balneari 1 de la Platja de Muro (22.30 horas, gratuito), donde Mary Lee, arropada por un supergrupo con instrumentistas procedentes de La Búsqueda, La Granja y Los Valendas, ofrecerá un concierto enmarcado en el ciclo Women don't Wait.

"Encantada" por reencontrarse con Mallorca, donde ya actuó en 2001, en la desaparecida Sonotone, y en 2003, en el Centre Cultural Sa Nostra de Palma y sa Màniga de Cala Millor, Mary Lee Kortes confiesa que Dylan siempre ha estado presente en su vida: "No recuerdo muy bien cuándo y cómo lo descubrí, siempre ha estado presente ahí, como el aire". A principios de la presente centuria, tras publicar Mary Lee's Corvette (1997) y True Lovers of Adventure (1999), la cantautora decidió probarse en un club de Nueva York que anunciaba homenajes al After The Gold Rush de Neil Young, el disco homónimo de The Band y el Blood on the Tracks de Dylan. Se presentó al promotor, que aceptó, y se grabó en directo la citada obra dylaniana. "La historia tuvo un final feliz, porque aquella grabación se hizo sin ánimo de publicar un disco. Mandé un par de copias a unas cuantas estaciones de radio y aquello funcionó. Así que contacté con el sello que poseía los derechos de las canciones. Fueron muy generosos conmigo, al darme el permiso", relata Mary Lee.

No se sabe si el tributo llegó a los oídos del mismísimo Dylan, pero debió pasar, porque su web oficial incluyó durante un año una de las versiones realizadas por Mary Lee, en concreto la del tema Your'e a Big Girl Now. Además, el actual mánager de Dylan, dio permiso a la cantautora para incluir en su libro ilustrado Dreaming of Dylan citas de éste, lo cual demuestra la aprobación del Nobel sobre este tributo.

"Pensé que no podía ser la única persona del mundo que soñara con Dylan, así que animé a todos mis fans, a través de mi web, a que contaran los suyos, y así llegué hasta los 115 que incluyo en el libro (puede adquirirse en la web maryleescorvette.com)", cuenta la autora.

En el concierto de Platja de Muro, la de Michigan contará con destacados músicos dylanitas, como Carlos Garau, bajista de La Granja; Xavier Suárez, batería de La Búsqueda; y Juanjo Tomás, guitarrista de Los Valendas. "Todos son maravillosos", afirma Mary Lee Kortes.