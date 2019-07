El concierto de Sopa de Cabra se celebrará el 22 de agosto en Felanitx

Sopa de Cabra acaba de cerrar un concierto en Felanitx, en el Parc Municipal Sa Torre, que se celebrará el próximo 22 de agosto, informan fuentes del municipio a DIARIO de MALLORCA. Las entradas para este nuevo concierto se pondrán a la venta este jueves a las 11 horas de la mañana. En caso de que finalmente no se celebrara la actuación en Pollença, el Ayuntamiento deberá decidir si valida las entradas vendidas del primer concierto para el segundo. De momento, se han vendido algo más de mil tickets.

Tal y como ha publicado este martes este periódico, el grupo catalán estaba tratando de confirmar otra fecha ante las dificultades de su actuación en Pollença y para hacer las delicias de sus numerosos seguidores mallorquines.

El concierto de Pollença, anunciado para el 10 de agosto, no ha sido cancelado oficialmente pero tampoco ha sido confirmado por el alcalde del municipio, Tomeu Cifre. El primer edil aún no ha aclarado en medio de la polémica desatada por este concierto si se celebrará la actuación que había de tener lugar en el antiguo campo de fútbol de Can Es Carrintxo. El Ayuntamiento estaba negociando un nuevo contrato con el promotor de la actuación, Toni Rubio, para sacarlo adelante después de declarar nulo el que se había firmado en el anterior mandato con Miquel Àngel March.

Cifre comentó el viernes pasado a este diario que no había recibido respuesta del promotor a la nueva propuesta de contrato, extremo que negó Rubio, quien insistió en que el alcalde sí conocía su negativa a la contraoferta.

El promotor asegura que no ha recibido ninguna notificación oficial que certifique la nulidad del anterior contrato. Una condición que sí se ha conocido verbalmente de boca de Cifre y en las distintas noticias publicabas en los medios y en las redes.

"Una vez el Ayuntamiento nos comunique oficialmente que el primer contrato no es legal, nos pondremos a estudiar una segunda oferta", señala Rubio.