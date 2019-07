Locales de ensayo, la asignatura pendiente

Los locales de ensayo vuelven a ser noticia, y no precisamente buena para un colectivo, el de la música popular (rock, pop, música electrónica, rap...), que denuncia "la precariedad" en la que se mueve y que siempre ha estado "dejado de lado" por los gobernantes. Unos políticos que "siempre prometen y nunca cumplen", olvidándose de un gremio que se siente desprotegido, tal y como ha quedado demostrado con el último capítulo de esta larga historia musical, el del cierre del local más emblemático de Palma: la sala del aparcamiento de la plaza Mayor, donde se foguearon bandas de los 80 como Peor Impossible, y que no podrá usarse como tal a partir del mes de septiembre.

Ya lo dijo el pasado martes uno de los rockeros que ensaya allí desde 1983, Luis Massot, de Taifa: "Los locales de ensayo no interesan. Se están llenando la boca de que quieren una ciudad viva pero todo lo que se hace es a favor del turismo".

Una protesta que hacen suya prácticamente todos los músicos, jóvenes y curtidos, como Javi Vegas, de La Gran Orquesta Republicana: "Los que tenemos más de 40 tacos hemos oído durante mucho tiempo todo tipo de promesas, que jamás han cumplido. Los políticos nos han tomado el pelo una y otra vez. En todas las legislaturas, desde la de Ramon Aguiló, nunca he visto una política respetable en materia musical. Siempre se nos ha dejado de lado".

Una situación que no conocen los músicos de la clásica, que dispondrán de un local en el que ensayar, la Caja de Música, proyecto estrella del Govern. "Quizá los de la clásica tengan más fuerza, al contar con sindicatos y estar apoyados por gente poderosa. Nosotros nunca nos hemos sindicado de un modo potente, con lo que no hemos visto cumplidas nuestras reclamaciones", entona Vegas en clave de mea culpa.

Los locales del Polígono de Son Oms, los de Son Ferriol, Es Gremi y Son Pardo son los más utilizados por los músicos de Palma y sus alrededores. La arquitecta, cantante y compositora Lia Gibert ensayó un tiempo en Es Gremi, uno de los centros musicales de propiedad privada más grande de España. Cuenta con más de cien locales, con precios a partir de los 250 euros mensuales, y dispone de acceso a internet, aire acondicionado y seguridad. "Nunca he tenido local propio, y me hubiera gustado. ¿Dónde ensayamos?, el eterno dilema de un grupo. Cuántas buenas bandas se habrán perdido por no hallar un local. Al final te n'afluixes", espeta.

"Unos locales de ensayo públicos y gratuitos, la asignatura pendiente de los políticos, a los que solo les interesa la foto, y luego a otra cosa", opina Alberto Vizcaíno, la voz de Psiconautas, un músico que en su día conoció 'La Femu', por donde pasaron todos las grandes bandas de los 80, desde Cerebros Exprimidos a Furnish Time. "Nunca hemos interesado, mira qué ha pasado con la Festa de la Música del Consell, también se la han cargado", lamenta.

En Son Pardo conocieron la persecución. En 2012 la Policía precintó el recinto, aunque la 'Catedral del punk' resistió el envite y sobrevive, con 20 locales –al precio de unos 180 euros mensuales– en los que tocan unos 50 grupos. "Es el mejor espacio para ensayar, y libre de funcionarios. Somos una gran familia. ¡Que no nos lo toquen!", advierte Fofi 'Guadaña', harto del "cuento de siempre, las promesas de los políticos. No me creo ni lo del proyecto de la cárcel ni nada de lo que salga de sus bocas".

"Buscar un local es como buscar piso. No puedes permitirte uno solo para ti, así que hay que compartir. La precariedad nos somete, en todos los ámbitos, también en el musical", expresa Fede Quetglas, de 45 Rpm, otra banda que pelea por hacerse oír en la escena de Mallorca, "la isla con más grupos de todo el Mediterráneo", apunta.



Antoni Noguera: "Hasta que el parking no esté en manos municipales, no podemos decidir nada"



"Hasta que no esté en el SMAP la gestión del parking de la plaza Mayor, no se puede tomar ninguna decisión respecto al local de ensayo y las galerías. En septiembre u octubre habrá que revisar estos espacios y después hacer una propuesta de uso", explica el concejal de Cultura Antoni Noguera, quien asegura no haberse reunido con los músicos afectados.