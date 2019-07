"Que la sociedad no te acepte es un peso que te tienes que quitar de encima"

Tras los éxitos cosechados desde su regreso a España para concursar en Masterchef Celebrity y la publicación, el año pasado, de su autobiografía Tiempo de Tormentas, Boris Izaguirre no ha dejado de sumergirse en proyectos interesantes.

El escritor venezolano ha sido uno de los cabeza de cartel de la cuarta edición del Festival LGTBI Orgullosament Inca, celebrado ayer, junto a nombres como Topacio Fresh, Yurena o Pep Noguera, como parte de las fiestas del municipio.

"Creo que es muy importante, y cada vez más, celebrar el Orgullo", explica Boris Izaguirre. "Hay tanta gente enemiga de la celebración que está bien que los que somos amigos podamos seguir reuniéndonos y hacernos un poquito más fuertes."

Su primer Orgullo fue en 1994, en Madrid, donde todavía recuerda una "sensación de camaradería", aunque hace veinticinco años no reuniese a tantas personas. "Recuerdo especialmente a un amigo cubano que me dijo: 'En nuestros países, esto nunca sucederá'. Me pareció horrible e injusto que una persona como yo, en Latinoamérica, se pierda una celebación tan fantástica. Sin embargo, mi amigo no tenía razón. En México han celebrado un Orgullo impresionante. Tenemos que mantener esa fe de que siempre se va a celebrar y va a tener una razón de ser: mejorar la libertad de las personas."

"Es necesario celebrar algo tan inmenso y necesario como la diversidad. Aunque Topacio y yo estemos vinculados a Orgullos más multitudinarios, es fantástico acompañar al de Inca, al que mi amigo Pep Noguera me ha invitado", comenta sobre qué le parece participar en esta cuarta edición del festival LGTBI.

A día de hoy, Boris Izaguirre presenta Lazos de Sangre, un programa que recorre la vida de las grandes dinastías del mundo del corazón: "Estoy encantado porque me ha hecho redescubrir el directo que experimenté en Crónicas Marcianas. Veintidós años después, hacer este programa es un pequeño triunfo, porque en realidad se demuestra lo que hago y que lo hago muy bien. Además, combinar el documental con entretenimiento y debate me parece una mezcla extraordinaria."

Su trayectoria en televisión atravesó fronteras y se instaló, durante cuatro años, en Miami para trabajar en la cadena Telemundo: "Era una bofetada que me hacía falta. Tuve que empezar de cero, porque en Estados Unidos ven la televisión de un modo diferente. Me dijeron: 'Esto que tú traes de España no sirve para nada'."

Fue justo en Miami cuando le llamaron en varias ocasiones para formar parte del programa Masterchef Celebrity. "Regresé gracias a mi marido, quien me dijo que lo tenía que hacer porque se lo debía, en cierta medida, a la televisión que había hecho en este país", explica Izaguirre.

Por el momento, el escritor no tiene pensado trabajar en un nuevo libro porque siente que Tiempo de Tormentas "está teniendo una vida muy activa" y "quiere acompañarla." Explica que escribir su autobiografía "ha supuesto un ejercicio de reflexión sobre algo que de verdad está sucediendo."

"Hacer esta novela ha sido un impacto grandísimo, porque me hizo ver que mi mamá se moría junto al país que habíamos conocido los dos. Estábamos muy unidos. Que la sociedad o la religión no te acepten es un peso que te tienes que quitar de encima, eso es algo que mi mamá me enseñó. Pensé que tenía que compartirlo con muchísima más gente, en especial con otras madres que se vieran en la misma situación."