Jaime García Soriano: del escenario a la mesa de producción

Un cuarto de siglo es lo que lleva en la música Jaime García Soriano. El cantante, guitarrista y compositor de Sexy Sadie, el grupo que marcó a toda una generación con sus bellas melodías y sus brillantes y vibrantes conciertos, se ha volcado en los últimos tiempos en la producción. Un mundo, el del audio, que le permite seguir creciendo como músico mientras espera el momento para rearmar a Sr. Nadie, la aventura en solitario que emprendió tras la disolución de su aplaudida banda.

Su segunda casa se llama MN Studios y la comparte con su socio, Thony Bloom, que puede presumir de haber trabajado en el estudio personal de Paco de Lucía. Libros de los Pixies, Antonio Machado y Eduardo Mendoza; vinilos de Victor Manuel y The Cure; y todo tipo de objetos de Sexy Sadie (pósters, fotos, logos, letras€) cuelgan de las paredes de este templo del sonido en el que Jaime García vuelca toda la sabiduría adquirida durante su carrera. Con los Sadie's participó en todas las producciones de sus discos, once en total, y ahí encontró a los que hoy considera sus maestros en la mesa: Paco Loco, Joaquín Pascual, Fernando Pardo, José María Rosillo, Nigel Walker y Pablo Ochando. "Algunos productores imponen, nosotros tuvimos suerte. De lo que se trata no es de imponer, sino de proponer", afirma.

Si cada maestrillo tiene su librillo, el de García responde a un mandamiento: "El secreto de una buena producción es saber escuchar y entender cuál es el objetivo, buscar con los integrantes del grupo el santo grial". En cualquier caso aclara que siempre preferirá "un disco con buenas canciones que un disco con un gran sonido". Y cita su tríada divina: "El White Album de los Beatles, una maravilla de producción; cualquiera de David Bowie; y el Wish de The Cure". Eso sí, añade un matiz. "Hay producciones especiales, anti-moda, con un sonido muy de garage. Yo valoro mucho grabar a cara de perro", y en esa línea destaca una banda psicodélica, los Black Lips". Raro y especial también es el sonido del Onion Soup de Sexy Sadie, el álbum con el que Paco Loco, el gurú del pop independiente español, inauguró su hoy célebre estudio en El Puerto de Santa María (Cádiz). "De nuestros discos es el que peor suena, éramos muy jóvenes y con poca experiencia, pero en él hay una magia que no tiene precio", subraya.

Santiago Auserón es uno de los ilustres que ha desfilado por MN Studios, no para grabar, sino para ensayar los seis conciertos que dio con los Sadie's. "Hace un año que no nos vemos pero seguimos en contacto. Este verano toca reunión en torno a una paella. A nivel musical es un gran cocinero. Conocerlo ha sido un auténtico regalo para todos nosotros. Radio Futura es de las pocas bandas que tenemos en un altar, un grupo que ha marcado a varias generaciones".

Dau, el actual proyecto que maneja Paula Franco, la que fue integrante de Papa Topo, graba estos días con García a la producción el que será su primer trabajo en solitario. "Su principal virtud reside en sus canciones y en su voz, muy interesante, cargada de matices", valora. En el horizonte, Jaime García contempla la posibilidad de trabajar con su hija mayor, Paula, de 17 años, que hace sus pinitos al frente de un grupo llamado Miracles. La banda, que factura un pop rock con guiños a Ed Sheeran y Arctic Monkeys, se estrenó en Palma a finales del año pasado. "Ya tienen seis o siete temas, todos muy interesantes. Todavía necesitan rodar, y lo saben. Ya les he grabado alguna cosa y pueden contar conmigo para lo que quieran".

Mi canción del verano

'Hoy la bestia cena en casa', de Zahara, es el tema elegido por Jaime García para escuchar este verano. "Me gusta la producción, la melodía y la letra, pero sobre todo ella, su voz y su valentía", destaca el músico madrileño afincado en Palma desde los 18 años. El videoclip, publicado en septiembre de 2018, se acerca a los dos millones de visualizaciones en

YouTube.