Bel Busquets: "Trabajaré el consenso y el diálogo, hay que escuchar a los sectores"

Consellera insular de Cultura. Fue vicepresidenta del Govern y en su mano estuvo la cartera de Turismo. En las pasadas elecciones se presentó como candidata al Consell por Més, siendo finalmente nombrada responsable del departamento de Cultura, con el que está muy "ilusionada"

P Hasta hace dos meses era usted vicepresidenta del Govern. En su mano estaba la cartera de Turismo de Balears, una de las zonas más turísticas del mundo.

R Siempre he ido asumiendo responsabilidades con la clara idea de que no las asumo sola. Trabajo en equipo y gracias a esto puedo ir asumiendo diferentes retos. De todas maneras, yo me presenté como candidata a la presidencia del Consell, y por tanto, es ahí donde he querido asumir esta nueva responsabilidad que, además, acepto con mucha ilusión. Cultura me apetece mucho.

P ¿Qué pensó cuando aceptó el reto de ser la responsable del departamento de Cultura del Consell?

R Es uno de los departamentos más importantes de la institución. Tenemos el reto de ser el polo de organización de todo el ámbito cultural de Mallorca, algo a lo que le tengo mucho respeto e ilusión. Quiero continuar con algunos proyectos y poner en valor el trabajo hecho durante la anterior legislatura. Se volvió a poner en marcha la institución, que estuvo paralizada durante la época de Salom. Se ha hecho una tarea importante de reorganización, reestructuración, agilización, de mantener contacto con los ayuntamientos y de hacer llegar la cultura a cada rincón de Mallorca. Es importantísimo, y se tiene que trabajar esta continuidad. Pero además se tiene que trabajar en una política cultural como en una política de país.

P Solo un 20 por ciento de la población realiza algún tipo de actividad cultural al año. ¿Cómo acercarla a la población? ¿Cómo puede la cultura ser transformadora si no llega a la gente?

R Lo que tienen que hacer las instituciones es ofrecer, ofrecer y ofrecer y acercar la cultura a la gente sin parar. A partir de la oferta se establecen las dinámicas. Cuanto más lees, más ganas tienes de leer. Cuanto más vas al teatro, más ganas tienes de volver. Es importante acercar el producto cultural desde las bibliotecas, los teatros... Y las propuestas tienen que ser variadas. Hay que conseguir que cada pueblo tenga una oferta cultural que la ciudadanía pueda disfrutar. Pero también hay que trabajar que la gente venga a Palma a disfrutar de las propuestas culturales. Además, queremos llegar a la gente joven desde las escuelas y los casals de joves.

P En los Acords de Raixa señalan que quieren potenciar los descuentos culturales. ¿Cómo?

R Todo esto se tiene que estudiar. En estos momentos estoy aterrizando. De todas maneras, la cultura no tiene que ser gratis. Se tiene que pagar porque los creadores y la industria tienen que vivir de lo que ganen. Ahora bien, las instituciones pueden ayudar a que sea más asequible.

P ¿El Centre Internacional d'Arts Plástiques de Felanitx será una realidad esta legislatura?

R Es uno de los grandes retos. Una de las cosas más importantes se hizo en la anterior legislatura: comprarlo. Ahora tenemos que atender a las recomendaciones de Patrimonio, porque es un lugar patrimonialmente muy valioso, y se tiene que preparar un plan de usos para ver cómo se hace la intervención. En la tarea participarán el Govern, el Consell y el ayuntamiento de Felanitx.

P También promueven un Consell de les Arts i la Cultura de Mallorca. ¿Quién estará en este órgano? ¿Cómo funcionará?

R Durante el traspaso con Francesc Miralles trabajamos sobre las memorias que hicieron. Una de las cuestiones que se planteó era la de este Consell de les Arts, en el que tiene que estar representantes de todas las artes y disciplinas del sector cultural. No está creado, es un proyecto. Se tendrá que ver cual será su periodicidad, qué objetivos se marca€ Se trata de trabajar el consenso y el diálogo. Tenemos que escuchar a los sectores.

P El Museu de Mallorca está infradotado, y dicen que quieren acercarlo a la ciudadanía.

R El personal se amplió en diciembre durante el traspaso y la directora está muy interesada en la posibilidad de abrir y acercar el Museu de Mallorca, que sea de fácil visita y en el que se puedan realizar exposiciones divulgativas.

P ¿Ya saben cómo seleccionarán al nuevo equipo que lo dirigirá, si será a través de un concurso o una designación a dedo?

R Os gusta mucho decir 'a dedo'. Se dice libre designación. Y no, aún no sabemos cómo lo haremos. Lo que queremos es que sea algo ágil.

P ¿Qué perfil están buscando?

R Está clarísimo. Así como también marcan los estatutos tiene que ser una persona de la que se pueda constatar su experiencia y trayectoria en el mundo de las artes escénicas. Tiene que ser capaz de gestionar y tener una dirección política.

P ¿Conoceremos la temporada del Teatre Principal al completo en el mes de septiembre?

R Lo que pretendemos es que no haya ningún parón. Cómo lo conoceremos lo tendrá que planificar la nueva dirección.

P Según el punto en relación en el Principal, apuestan para que se convierta en un espacio de producción más que en un escaparate o espacio para mostrar otras producciones. ¿Es así?

R Es uno de los retos que tenemos que asumir: tiene que ser un espacio de producción. Y, además, tiene que coproducir con otros teatros. Se tiene que poder combinar todo, el Principal tiene que ser el Teatre de Mallorca, crear una red con los demás teatros de la isla. Con determinadas producciones se tienen que hacer giras. Incluso más allá, en otros territorios.