Adiós al local de ensayo más emblemático de Palma

"Llevamos aquí ensayando por lo menos desde el 83", dice Luis Massot, actualmente bajista del grupo Taifa. Pero no son los únicos, otros grupos de los ochenta, como Peor Impossible, Drakkar, Elikar o Toxic Waste nacieron y crecieron (algunos siguen creciendo), en el local de ensayo probablemente más emblemático de todo Palma, situado en el parking de la plaza Mayor desde hace casi cuarenta años. "Hasta ahora, hemos tenido la suerte de no haber sido uno de los grupos damnificados de no tener local de ensayo en Mallorca".

Su fortuna acabará el próximo 11 de septiembre, cuando finalice el contrato que mantenían con Aparcamientos insulares, la empresa privada que ha regentado el aparcamiento durante sesenta años mediante una concesión del Ayuntamiento. "Después, pasará a manos municipales", explica el músico. "Y nosotros no tenemos respuesta del consistorio para poder quedarnos", desvela. "Llevamos cuatro décadas manteniendo este local, lo hemos reformado, insonorizado y la luz también va a nuestro cargo porque tenemos nuestro propio contador de Gesa", detalla Massot. "Además, este espacio no le va a servir de nada a este aparcamiento porque las dimensiones son demasiado reducidas, no cabe un coche aquí dentro", puntualiza.

Desde el Ayuntamiento les dan el portazo. "En ningún momento se han puesto en contacto con nosotros, cuando hemos estado pagando un alquiler mensual durante mucho tiempo y esta sala de ensayo es un local cultural e histórico que ahora van a desplumar", declara Massot. "Ahora mismo están haciendo una exposición de Toni Socias de Peor Impossible en el Casal Solleric y nos parece fantástico que se hable de estas cosas. Sin embargo, el local donde se formaron y realizaron sus maquetas, desde el que consiguieron dar el salto a Madrid, se está estrangulando y acabará siendo un trastero", lamenta. Además, el bajista protesta por la falta de salas de ensayo y de lugares que promuevan la cultura en general en Mallorca. "No interesa, se están llenando la boca de que quieren una ciudad viva, pero se está haciendo todo a favor del turista", sentencia.