Los músicos de Mallorca celebran el 'cumpleanys' de Rosalía

Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa y levanta tantas pasiones como antipatías. Es, claro, Rosalía, la artista que hizo babear a Cataluña después de su concierto en el Primavera Sound, durante el cual habló en catalán, su lengua materna. El pasado 4 julio, la de Sant Esteve Sesrovires sorprendió al mundo con un trabajo sobre el dinero llamado Fucking Money Man compuesto por dos temas, entre los que se encuentra el primero que canta en catalán: Milionària.

Las visitas y las críticas de Milionària llegaron de la mano. En la canción pueden escucharse barbarismos del castellano como botella ( ampolla en catalán), bautitzar ( batejar) y, el que más revuelo ha causado, cumpleanys ( aniversari). El uso de estas palabras por parte de la artista ha crispado a muchos puristas de la lengua catalana, y la polémica quedó recogida incluso en el portal digital del diario británico The Guardian. DIARIO de MALLORCA ha preguntado a jóvenes protagonistas del panorama musical isleño que escriben y cantan sus canciones catalán qué opinan de la controversia generada a raíz de los barbarismos que aparecen en Milionària, que no es, ni de lejos, la única canción en esta lengua en la que aparecen castellanismos.

La cantante palmesana Clara Fiol considera que los barbarismos que utiliza Rosalía son parte de su "estética": "Está muy sensibilizada con una estética concreta, muy de barrio, que también se ve cuando canta en castellano. El mal querer (2018) está lleno de camiones y polígonos. En su música deja el testimonio de una cultura y un sustrato concreto de la sociedad, utiliza un catalán que habla mucha gente", reflexiona, y concluye que lo que hace la catalana responde solamente a cuestiones artísticas. Si bien está la cuestión de preservar la lengua, en la opinión de Fiol la repercusión que puede tener esta canción quizás no preserva el catalán "así como lo queremos", pero sí que preserva una lengua "más real, cercana y capaz de sobrevivir, aunque implique renunciar a la pureza".

"El catalán no es una lengua que se haya escuchado musicalmente alrededor del mundo, cualquier manera de reivindicarla es positiva", dice Laia MaLo, la mitad de Jansky. Y justifica su afirmación a partir de una anécdota reciente, cuando el pasado jueves después de un concierto en Londres un espectador les felicitó por su proyecto y por cantar "una lengua inventada". Aunque sea con su catalán "particular y no con el normativo", MaLo ve como una muy buena señal que una artista a la que "todo el mundo mira" haya hecho una canción en catalán. Además, "yo toda la vida he celebrado el cumpleanys, nunca el aniversari".

El cantante y letrista de Salvatge Cor, Llorenç Romera, también se muestra a favor de la polémica y celebra el cumpleanys de Rosalía, aunque "está claro que desde el punto de vista de la norma es incorrecto". No obstante, "la música popular tiene esto: siempre incorpora lo que está fuera de la norma, tiene esa intención de crear una ilusión de transgresión", dice Romera. Y añade: "A Dylan le criticaban mucho cómo escribía".

Joana Pol, la mitad de Donallop, señala que con su música Rosalía "se está contextualizando. No creo que haya venido a dar clases de Filología Catalana. Además, la lengua es algo que se mueve" comenta. En su opinión, cada artista es libre de definir sus propias reglas. Desde Donallop también utilizan barbarismos porque "necesito que una canción suene de verdad cuando la canto". Y para el grupo no solo es importante ver cómo una persona con el alcance de Rosalía publique un tema en catalán, sino ver a Belén Esteban bailar Milionària. "Me parece relevante. Esto demuestra que la música no entiende de ideologías, sino que intenta conectar con las personas. Si el receptor está abierto a esa historia que cuenta el artista, la conexión se da seguro".