Careo entre dos estrellas del hip hop

Orígenes



¿Qué disco o qué canción cambió sus vidas?

- Hermano L: "Cualquier tema de Grandmaster Flash, como Peter Gunn. Una canción que me maravilló. La escuché en un documental, La guerra de los estilos".

- Sho-Hai: "Con la película Beat Street, de 1984, descubrí una banda sonora que me flipó. No entendía lo que veía pero me encantó".



El encuentro



¿Qué sintieron la primera vez que se escucharon el uno al otro?

- Sho-Hai: "Fue en Zaragoza. Flipé con su primera maqueta. Me dije: joder, esta peña rapea, hace reggae y son muy originales. Hemos aprendido mucho de La Puta Opepé".

- Hermano L: "En el 93 ya nos empezaban a llegar las maquetas de Kase.O. Nosotros teníamos 19 años, y aquel chaval, 14. Alucinábamos que con esa edad escribiera esas letras. La primera vez que vi a Violadores en directo fue en Sonotone, en Gomila. Recuerdo el final de aquella actuación, todo improvisado".



C​ensura



¿La libertad de expresión está perseguida?

- Hermano L: "No veo un equilibrio. A César Strawberry (Def con Dos) le persiguen y le anulan conciertos (el último, hace unos días en Madrid), y luego hay imputados por casos de corrupción y otras cosas muchísimas más graves que siguen ostentando cargos públicos".

- Sho-Hai: "La ley no es igual para todos. Un vez, hace ya años, no nos dejaron tocar en Bilbao (creo que fue ahí) porque decían, desde el ayuntamiento, que éramos homófobos, cuando en realidad somos todo lo contrario".



C​lase política



¿Cómo encajarían unas nuevas elecciones?

- Sho-Hai: "Los políticos me dan asco, no me creo a ninguno. Y los que me daban un poco de confianza han sufrido un desbarajuste del copón. Me he cansado de toda esta gente. Si vuelve a ver elecciones votaré, pero no sé a quién".

- Hermano L: "Yo también estoy desencantado, como tantos otros. Y además, la política se me escapa un poco, me entra por una oreja y me sale por la otra".



Aspiraciones



¿Con qué sueñan?

- Hermano L: "Me gusta pensar en esos músicos que llevan una vida normal: llevan a sus hijos a la escuela, tienen un horario sano, siguen saludables hábitos de vida... El mundo de la música es inconstante y está sometido a todo tipo de tentaciones".

- Sho-Hai: "A mí me gusta la fiesta, aunque ya tengo una edad y me van fallando las bisagras. Que Violadores se volvieran a juntar sería un bonito sueño cumplido, pero la cosa está ahora muy dispersa, cada uno con sus proyectos".



El trap



¿Defensores del género musical de moda?

- Sho-Hai: "El trap me aburre bastante, no veo ingenio en su música ni, sobre todo, en sus letras, que hablan de cosas cien veces oídas: lucir tus joyas, mira lo que gano, tu novia me está mirando, voy a sacar a mi madre del barrio... Pero prefiero escuchar eso que a Bustamante".

- Hermano L: "Yo les doy un voto de confianza. Hay traperos que han llegado a un punto de sinceridad y hablan de sus penas y reconocen sus miserias en una letra. Me parece bien que estén sabiendo jugar sus cartas y tengan su momento, como nosotros lo tuvimos hace 30 años, cuando hicimos lo que pudimos, sin un circuito en el que girar".



Machismo



¿Un mal presente en el hip hop?

- Sho-Hai: "Siempre se le ha atribuído. Quizá algunos jóvenes pequen de machistas, pero ya crecerán".

- Hermano L: "En los 80, cuando empezaba a entrar el rap en España, el hip hop no sonaba en las discotecas porque se le tildaba de música misógina. Hoy, más que misógina, creo que es muy sexual, aborda el sexo sin tapujos. Los raperos más famosos suelen ser los mas homófobos y misóginos. Esa es la punta del iceberg, pero por ahí abajo hay mucha gente con cosas muy interesantes, muy respetuosas e incluso empoderadas con los oprimidos".



La competencia



¿La rivalidad es intrínseca al rap?

- Sho-Hai: "Nosotros siempre hemos tenido buen rollo con todos los grupos de rap aunque siempre está el típico beef. A mí me pasó, de joven, nos insultábamos y luego te olvidas". A mí en Zaragoza hay gente que hoy me insulta pero no entro en ese rollo. Muchos grupos actuales de rap parece que están cabreados y cargan contra los propios raperos, como si el problema fuera el rap, cuando lo es el mundo que nos rodea".

- Hermano L: "Antaño había mucho más compadreo. Hoy todos están rebotados entre ellos por algo".



Novedades



¿Cuál ha sido su último hallazgo?

- Hermano L: "Últimamente me he tirado al blues y, por supuesto, no abandono Jamaica".

- Sho-Hai: "Iseo, que canta como un ángel; y Billie Eilish".



Urbanitas



¿Dónde se vive mejor, en Mallorca o Zaragoza?

- Sho-Hai: "En mi querida Zaragocica. Yo sigo viviendo en mi barrio de toda la vida, Las Delicias. Ahí nací y ahí me moriré".

- Hermano L: "Como los llonguets somos de quedarnos metidos en la panera, me quedo con Mallorca".