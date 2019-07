El concierto de Sopa de Cabra, más cerca de celebrarse en Pollença

El concierto de Sopa de Cabra en Pollença va dando pasos para quedarse y celebrarse en el municipio. Por el momento, la situación se ha desencallado tras la reunión que han mantenido este miércoles el alcalde pollencí Tomeu Cifre y el promotor de la actuación Toni Rubio.

"Hay que empezar de cero. Hemos hablado con la empresa promotora del concierto y ambas partes estamos dispuestas a celebrar el concierto en Pollença, pero aún tenemos que llegar a un acuerdo y buscar algunas soluciones", explica Cifre sobre la actuación de Sopa de Cabra, prevista para el 10 de agosto en el recinto de Can Escarrintxo del municipio.

Cifre comenta que un informe jurídico señala que el anterior contrato es "nulo de pleno derecho porque se hizo al margen de cualquier tramitación administrativa". Por lo que tendrá que iniciarse toda una nueva tramitación, y firmarse y negociarse un nuevo contrato.

Además, apunta que el Ayuntamiento deberá hacer un esfuerzo económico, porque "este concierto costará al consistorio 30.000 euros, y no 6.000 como decía el anterior equipo de gobierno". Aunque la intención sea encontrar una solución, el alcalde indica que la partida presupuestaria del departamento de fiestas "ya está un 70 por ciento ejecutada".

Otro problema para la celebración del concierto es el recinto. Can Escarrintxo, el campo de fútbol donde se celebra la batalla final de Moros i Cristians, estaba alquilado por el consistorio solo hasta finales de mayo. "Tendremos que hablar con los propietarios para negociar o encontrar otro sitio".



Festival de Pollença

En una situación similar se encuentra el Festival de Pollença. "No hay contratos. Hemos puesto en marcha todos los trámites de manera acelerada. Me gustaría poder presentarlo, pero aún no es seguro", lamenta.