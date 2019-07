Esther López: "Siempre que pienso en algo que me da repelús me vienen políticos a la cabeza"

Vive en Barcelona pero el rodaje de la tercera temporada de Mai neva a Ciutat hará que pase el mes de julio bajo el sol isleño. Tiene poco tiempo libre, pero cuando puede disfrutarlo lo hace en el sofá con un ventilador y Netflix. Produce espectáculos con la compañía La Calòrica, que es lo mismo que decir que lo hace con sus amigos. No es de siestas, pero accede a "echar el rato" en los jardines de la Misericòrdia. No, las playas no son su fuerte.



P Una siesta en pleno verano en Mallorca. ¿Es un sueño o es Mordor?

R Iba a decir que es Mordor, pero tiene que ser un sueño. Aquí hay playas muy bonitas, lo que pasa es que yo no voy nunca porque no me gusta encontrarme guiris ni caminar bajo el sol.

P ¿Cuál es el mejor sitio para descansar?

R En el sofá de casa con un ventilador y Netflix. Si tengo tiempo libre, que ya advierto que no tengo mucho, lo paso en casa o en el bar con los amigos. A veces decimos eso de "cada domingo, una excursión". No funciona, sucede muy poco. En casa tenemos un sofá de tres metros y medio. Nos tumbamos allí mi pareja y yo y ni nos tocamos. Hace demasiado calor. Ciao cucharita.

P ¿Es mucho de la siesta?

R No. No sé hacer siestas, me levanto de muy mala leche. Eso de que te quedas dormido en pleno verano durante dos horas y te levantas que no te aguantas ni a ti misma no lo soporto.

P Imaginemos que es una fanática de echar una cabezadita después de comer. ¿Con quién del mundo de la política nunca lo haría?

R Con mucha gente. No tocaría a Albert Rivera, ni a Pablo Casado, ni a Santiago Abascal, ni a Pedro Sánchez, ni a Pablo Iglesias. Bueno, quizás con Iglesias podría dormir. Pero roncaría para molestarle.

P ¿Cuál es su peor pesadilla?

R Ser alérgica al gluten, no podría soportarlo. Tampoco aguanto que me toquen el ombligo. Y me tiene muy loca lo de que comamos arañas mientras dormimos.

P ¿Qué quita el sueño a una actriz?

R No tener trabajo. Que se olviden de ella. Tener cuatro meses por delante sin trabajo, y pasa mucho más de lo que nos pensamos. Por suerte, yo puedo decir que trabajo bien. Y con amigos: tanto en La Calòrica como en la serie.

P ¿Acompañaría la siesta con un libro o una revista?

R Un libro. Me gusta leer El Jueves antes de ir a dormir [por la noche] porque pienso que como me hace reír quizás me ayuda a soñar cosas divertidas. Para después de comer tengo los 'tochacos' de templarios, algo de Ken Follet o de la Guerra Civil.

P ¿Con qué personaje conocido no saldría de la cama?

R No lo puedo decir porque lo leerá. Pero bueno: Leonardo DiCaprio, Nick Carter (Back Street Boys). Leo me flipa. Rose es idiota. ¿En qué mundo prefieres vivir si no está Leo? Yo le salvaría y me moriría yo [habla de Titanic]. Además me parece que lo tiene todo: es guapísimo, está comprometido con el medio ambiente? Aunque siempre va con mujeres más jóvenes y eso no me gusta tanto. Pero bueno, es esta cosa de la erótica del poder.

P Que no sea del mundo de la política: quién no tendría nunca pase VIP en su cama.

R Siempre que pienso en algo que me da repelús me vienen políticos a la cabeza. Hay mucha gente a la que no puedo sufrir. Ahora pensaba en Toni Cantó, que es actor y político. Cosas como Ramoncín, Loquillo? Todo esto no me va nada.

P El pijama: ¿sí o no?

R Tengo que dormir en bragas. ¿Sabes lo que hemos dicho de las arañas? Pues me preocupa también que, aparte de comérmelas, se metan por ahí abajo.

P ¿La sociedad está dormida?

R Creo que la sociedad está aletargada. Cuando intentas moverte es horroroso. Haces una canción y te llevan a juicio. Intentas hacer un referéndum y te pegan hostias. Siempre intentan modelarnos.