Peligra la celebración del Festival de Pollença

"No hay nada contratado, el Festival de Pollença peligra ahora mismo", declara el actual alcalde del municipio Tomeu Cifre. "La semana que viene espero poder garantizar su celebración, pero ahora mismo no puedo asegurarlo al cien por cien", lamenta el primer edil.

Cifre señala al anterior consistorio como responsable de la situación. "Los contratos con los artistas no están firmados, sino apalabrados. Antes de irse, deberían haberlo dejado cerrado", apunta.

El alcalde no lo da todo por perdido. "Aún existe una posibilidad de salvarlo. Voy a tener que invertir unos esfuerzos desde la alcaldía que no tenía previstos y estudiar si será posible", comenta.

En estos momentos, "de manera directa [indirecta, sí], no hay nadie trabajando en el festival", explica. Por delante, hay muchas tareas por realizar como "poner a la venta las entradas, la cuestión del diseño, la traducción de los textos, la contratación de la producción...", enumera.

"Nos reunimos con el comité artístico y nos explicaron que ellos habían enviado la propuesta artística el mes de noviembre y nos encontramos sin las contrataciones".

"El concierto de Sopa de Cabra tampoco se podrá hacer: no hay presupuesto y no hay nada firmado", agrega.

Cifre relata que no ha reparado en la situación hasta ahora "porque daba por sentado que todo estaba cerrado: hasta vi el cartel circular".



Manchar al anterior equipo



El predecesor de Cifre, Miguel Àngel March, tilda de "barbaridad" que el alcalde asegure que peligra el festival. "La programación está cerrada, se ha publicado ya y los contratos están en tramitación", asegura. "Ahora se busca manchar la imagen del anterior equipo de gobierno", señala.

Para March, es habitual que los contratos del festival se sellen bastante tarde pese a estar apalabrados. "Cuando entramos nosotros en 2015 y también vivimos un cambio de equipo de gobierno, en agosto aún firmábamos un contrato con un artista que estaba apalabrado por los anteriores", evoca. "Nos pasó eso y no pusimos el grito en el cielo".

"Las contrataciones del Festival están en trámite, creo que sólo falta que pase por la próxima junta de gobierno la de la Filarmónica de Londres", comenta.



Los conciertos previstos, un cartel con nueve citas



Veladas con la Filarmónica de Londres o la Camerata de la Royal Concertgebouw: nueve conciertos conforman el cartel del 58 Festival de Pollença. La primera (7 de agosto) es un concierto de la Simfònica, dirigida por Manuel Hernández Silva y con el solista Pacho Flores (trompeta). El sábado 10, será el turno de la Camerata de la Royal Concertgebouw. El pianista Josep Colom homenajeará a Miquel Capllonch el día 14. María José Montiel y Miquel Estelrich se sumarán al tributo el día 31. Completan el cartel la Filarmónica de Londres, el Artemis Quartet o la Accademia del Piacere.