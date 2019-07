"Hasta siempre chatín": conmoción en las redes por la muerte de Arturo Fernández

La muerte de Arturo Fernández esta pasada noche en Madrid a los 90 años ha provocado una gran conmoción. Muchos de sus seguidores han utilizado en las últimas horas las redes sociales para demostrar el pesar por la muerte de este emblema del teatro y la televisión natural de Gijón y que presumía del Principado allá donde iba. "Hasta siempre chatín", resumía un usuario de Facebook hace unas horas.



"Otro ángel más en el cielo, me gustaba muchísimo", apuntaba una usuaria de Twitter. Muchos han aprovechado hoy además para recordar algunos de sus papeles más conocidos como por ejemplo el de La Casa de los Líos. "Otra estrella en el firmamento, me reía mucho con él", apuntaba otro.



Desde el mundo de la política también han llegado pésames de Albert Rivera o el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla. También se han sumado al dolor nombres como Arturo Pérez Reverte.







SE NOS FUE EL GRAN ARTURO FERNANDEZ. QUÉ PENA!! SIEMPRE LE ENCANTÓ MI IMITACIÓN Y ME DECÍA: "CARLINES, NO ME HAGAS Q ME ROBAS LAS NOVIAS, QUE TE CANEO!!! " UN GRANDE ! DEP pic.twitter.com/nh0eQe2EM1