Love the 90's vuelve a Son Fusteret con el nuevo show 'Viva la fiesta'

Tras el éxito cosechado en 2017 y 2018 por Love the 90's con más de 9.000 asistentes, la mejor música remember no faltará a su cita veraniega en Mallorca. La promotora Sharemusic!, creadora de Love the 90's, llevará el próximo 10 de agosto a Son Fusteret su nuevo show, Viva la Fiesta, un súper concierto de más de tres horas con los mejores artistas dance de los 90 y que contará nuevamente con un escenario y montaje espectacular.

Viva la Fiesta Mallorca contará con un cartel de lujo en el que se encuentran varios de los artistas dance más potentes de la década a nivel internacional. Así, por el escenario de Viva la Fiesta! actuarán en directo Robin S, conocida mundialmente por el tema Show me love, la italiana Alexia (Summer is crazy, Me and you, Number one), Double You (Please don't go), The Outhere Brothers (Don't stop), Tina Cousins (Pray, Mysterious times), Alice Dj (Better off alone) y 2 Fabiola (Play this song).

La representación española vendrá de la mano de Paco Pil que, además de recordar grandes éxitos como Viva la Fiesta o Johnny Techno Ska, ejercerá de presentador del concierto. Igualmente, no faltará el dúo de djs Jumper Brothers, que animarán durante todo el concierto con su dj set especial 90's.



Tardeo especial '90s

Además, antes del concierto Son Fusteret albergará una edición muy especial del tradicional tardeo de Santa Catalina que desde hace años es una cita imprescindible en el fin de semana palmesano. De la mano de los djs Ángel Oliveros y Conejomanso los asistentes podrán disfrutar desde las cinco de la tarde del mejor ambiente y de varias horas de música con el set especial 90's.

Las entradas para Viva la Fiesta Mallorca están ya a la venta a través de www.vivalafiestamallorca.es y mallorcatickets.com.

Viva la Fiesta! es al mismo tiempo un concierto en directo y una auténtica fiesta en la que el público recordará los mejores momentos de su vida y en el que no dejará de bailar ni un minuto con las actuaciones en vivo durante las más de tres horas de duración de cada show.

Un espectáculo que, además, cuenta con todos los elementos que ya son "marca de la casa" de Sharemusic!: Un ritmo non stop, un escenario espectacular diseñado por Pixelmap Studios, efectos visuales y de iluminación, coreografías...

Viva la Fiesta Mallorca es una producción de Sharemusic!, Contemporánea Music y Trui Espectacles.