Mallorca, para trabajar

Fue en el verano de 2010 cuando siendo princesa espetó a unas periodistas su célebre "¿pero tú crees que esto son vacaciones?". Casi una década después, doña Letizia sigue poniendo en práctica eso de que Mallorca es para ella sinónimo de trabajo. Suerte tiene de contar con residencia para quedarse a dormir -aunque no lo hiciera-, no como los médicos y otros profesionales que renuncian a ejercer en la isla por no encontrar un lugar para vivir a un precio digno. La esposa del Rey nos ha visitado este curso escolar más que nunca. En septiembre inauguró en Marratxí un curso de FP, en abril posó en la Seu, en mayo clausuró un congreso y ayer tocó cine. Y aún queda Marivent en agosto. Menos mal que hay estío más allá de Mallorca.