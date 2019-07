Soleá Morente: "Dejarse llevar por la intuición, esa es mi forma de ver la vida y el arte"

Soleá Morente es una fusión espontánea entre el flamenco tradicional y las nuevas formas de hacer música. "Me siento identificada con el arte por lo que me emociona y me remueve". A lo mejor esta razón, entre otras, es el motivo por el que la artista ha sido elegida para abrir el Atlàntida Film Fest: el festival de cine que no llega a los cines, que se celebra en Palma desde ayer y hasta el 7 de julio.

Nació en Madrid, pero se crió en Granada. Fue en el barrio del Albaicín, por su "ambiente muy propicio al arte", donde Morente fue ataviando su música con sonidos de una escena más "indie, más rockera y más alternativa". "He ido adaptando diferentes formas de hacer música al flamenco que hay en mi corazón y en mi educación", explica la cantante. Hija del famoso cantaor Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, cuenta que el flamenco es la manera que ha tenido en casa de celebrar la vida, la fiesta, las alegrías y las penas. Sin embargo, incide que en su familia no sólo se escuchaba este género, sino "de todo". "Desde Leonard Cohen hasta la Matrona, que es una gran figura del cante jondo", enfatiza. Vivió la experiencia del inicio en la música "por pura necesidad" y asegura que se ha criado en un ambiente "muy de libertad artística". "Para mí es muy normal abrir la mente y acercar el flamenco hacia otros lugares, porque he visto que mi padre lo ha hecho siempre".

Ante la aparición de fenómenos de flamenco fusión dentro del panorama musical actual, entre los que es imposible no destacar el boom Rosalía, la mediana de los Morente considera que solamente se puede tratar de una evolución. "Lo más interesante de todo esto es que la gente conozca y muestre interés por ese mundo tan positivo que envuelve el flamenco tradicional", defiende.

La cantante ha expresado su emoción por haber sido la elegida para abrir la novena edición del Atlàntida Film Fest en Mallorca y ha asegurado que es aficionada al cine. "Pienso que todas las artes -con las que se siente totalmente involucrada- están interrelacionadas. Pero sobre todo pienso que hay que escribir, dejarse llevar por la intuición y deshacerse de prejuicios, es mi manera de ver la vida y el arte", concluye.