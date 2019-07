Ken Loach: "Dudo entre elegir una Cataluña independiente o una España unida"

"Meter en prisión a tu oponente político no es una forma de hacer política", ha afirmado hoy en Palma el cineasta Ken Loach en referencia al conflicto entre Cataluña y el Estado español. El director británico, que ayer visitó CineCiutat para presentar la proyección de su película Kes y hoy recibirá en el Castell de Bellver el Premio Master of Cinema en el marco del festival Atlántida, ha señalado que "la represión no es aceptable" aunque ha aclarado que tiene "dudas a la hora de elegir entre una Cataluña independiente o una España unida".

Por otra parte, el ganador de la Palma de Oro de Cannes en dos ocasiones, un hito que muy pocos cineastas han logrado, ha afirmado, sobre el Brexit, que "los principales problemas que afectan al Reino Unido seguirán igual si el país sale de la Unión Europea".

Tras aclarar que la tecnología no es lo suyo y "apenas puede usar un teléfono", Loach ha afirmado que "la esencia del cine es verlo en grupo, con público" en una sala en lugar de en una habitación de una casa. "Lo que se disfruta es compartir las risas, las emociones. Lo ideal sería ver el cine online en centros de la comunidad o en bares, pero eso es algo que depende de los distribuidores".

Loach recibirá el premio del Atlàntida de manos del director Fernando León de Aranoa. Tras esto, la película Nacido Rey, de Agustí Villaronga inaugurará esta nueva edición del festival de Filmin, el Atlàntida.

Además, la artista Soleá Morente, cabeza de cartel de la programación musical del festival, actuará en la gala, interpretando canciones de su trabajo Ole Lorelei.

El evento comenzará a las 19.30 horas con el cóctel de bienvenida, que incluirá un 'showcooking' a cargo del Fornet de na Soca y a las 20.30 horas tendrá lugar la entrega del premio a Ken Loach.