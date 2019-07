Viktor Nordenskiöld: "Es más fácil que haya un acuerdo de paz si hay una mujer de por medio"

"Para mí es muy importante estar aquí y ver cómo la película ha ido a más. Pensaba que iba a quedarse en un seguimiento de la agenda de la ministra y ha terminado en algo mucho más interesante", avanza el documentalista Viktor Nordenskiöld, horas antes de presentar su película The Feminister en el 'sus' del Atlàntida Film Fest. La proyección se celebrará este lunes, a las 21 horas, en Can Oleo.

El director sueco, a través de su documental, narra la historia de Margot Wallström, actual ministra de Asuntos Exteriores de Suecia que, desde que tomara posesión en 2014, incide en la idea de llevar a cabo una política exterior feminista. "Hubo mucha controversia y dificultades desde el principio, con el reconocimiento de Palestina como estado independiente o el conflicto de la ministra con Arabia Saudí por defender los derechos de las mujeres. No sabía si su mandato iba a terminar antes de tiempo", apunta.

El director muestra en el metraje a una Wallström muy cercana: "Me interesaba la parte más humana de la ministra, sus problemas personales, mientras estaba siendo criticada por sus polémicas internacionales y cómo le afectaban".

En The Feminister, la política narra su propio #MeToo: fue acosada de manera violenta por un exnovio: "Ella me lo contó antes de que estallara el movimiento, no a raíz de éste, que ha sido muy grande en todos los sectores y también en Suecia".

La política exterior feminista es la apuesta de Wallström, y Nordenskiöld quiere reflejar que la ministra tiene una "voz importante" y está influyendo en las nuevas generaciones de políticos. "Los hombres siempre han estado al frente de la política exterior, que es machista y dominante y solo se basa en la guerra o la paz. Francia y Canadá ya han adoptado leyes muy parecidas a las que ella ya impulsó".

El cineasta explica que está muy interesado en las mujeres como mediadoras de conflictos: "Es un tema que tengo en mente para mi próximo proyecto. Se está viendo que es mucho más fácil que haya un acuerdo de paz si hay una mujer de por medio y, además, los procesos son más rápidos y duraderos".

A pesar de todo, la trayectoria política de Margot Wallström no goza de gran reconocimiento internacional: "Quizá es porque Suecia no es un país muy grande. Incluso aunque haya sido vicepresidenta de la Comisión Europea, no conocemos a los políticos que forman parte de ella".