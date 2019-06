Si repassam i la vida i l'obra de Johann Sebastian Bach veurem que hi ha algunes relacions entre el tipus de música que va escriure i la ciutat on vivia en aquell moment.

Moltes obres instrumentals de caràcter profà varen ser compostes a Köthen, quan el músic era mestre de capella de la cort del príncep Leopold, molt amant de la música i que tenia una orquestra pròpia.

D'aquest període, que va de 1717 a 1723, són les Suites per a violoncel sol, un grapat de sis obres mestres, estructurades de manera similar, amb un Preludi i cinc danses com Minuets, Sarabandes, Bourrées o Allemandes.

Sembla que les partitures d'aquestes suites es varen perdre i deixaren d'interpretar-se fins que, com conta la història popular, un jove Pau Casals de catorze anys les trobà en una llibreria de vell de Barcelona, s'enamorà d'elles i no deixà de donar-les a conèixer per tot el món.

Aquest diumenge, 30 de juny, horabaixa i al Monestir de Santa Clara de Palma (20h), el violoncel·lista Luis M. Correa interpretarà tres d'aquestes suites, les que porten els números 3, 4, 5. I ho farà per una bona causa: per celebrar els vint-i-cinc anys de l'Associació de comerç just S'Altra Senalla. Bona manera de gaudir i ser solidari al mateix temps.