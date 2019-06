Guillem Vicens lleva a Austria y a Marbella su nuevo proyecto artístico

'Stones of my way', el nuevo proyecto artístico de Guillem Vicens, viaja hasta Austria para participar en la Art Bondensee los próximos 28, 29 y 30 de junio. Esta feria, que se celebra en la ciudad de Dornbirn, es una de las más prestigiosas del país y se espera sea visitada por más de 20.000 personas.

El artista mallorquín abre con 'Stones of my way' una nueva etapa en la que trabaja con las formas orgánicas de la naturaleza y la materia. La construcción de sus propios bastidores, le da una libertad en las formas de sus lienzos que evolucionan hasta convertirse en mágicas representaciones de la realidad, en las que se puede ver perfectamente cómo ha evolucionado la obra del mallorquín.

"He encontrado un camino que me entusiasma y con el que me siento muy cómodo para trabajar durante mucho tiempo, la piel y la forma de las piedras son una fuente de inspiración ", explica Vicens sobre su propuesta creativa que rompe con los límites y los marcos de la pintura.

Además de la Art Bondensee, Guillem Vicens tiene previsto exponer en la Art Marbella 2019 entre el 30 de julio y el 3 de agosto. En Mallorca, 'Stones of my way' podrá verse en setiembre en el espacio de arte S'Esmalt, en Santanyí.

Guillem Vicens, representado por la galerista Roxana Popescu de la Van Gogh Art Gallery de Madrid, ha dado un nuevo paso en su proyección internacional tras dar el salto a rancia, Milán, Frankfurt y Miami en el 2018. Su pintura también cuenta con el apoyo del Institut d'Estudis Balearics en su proyección exterior.