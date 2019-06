Maika Makovski: "Me entrevistasteis con 15 años, Diario de Mallorca fue el primero que me apoyó"

"Este premio significa algo muy bonito para mí porque recuerdo a DIARIO de MALLORCA como el primer medio que me apoyó. Me hicisteis una entrevista cuando tenía 15 años tras lograr el segundo premio del Concurs Pop Rock que no olvidaré. Mi relación con este diario es muy familiar y me remite casi a la infancia", valora Makovski.

Un galardón que la autora de siete discos brinda a sus padres, en el caso de su progenitor, músico a quien le debe su pasión por este oficio. "De casta le viene al galgo. Imagino que la emoción que sentía escuchándole tocar de pequeña me dejó huella y yo también quise emocionarme y emocionar", confiesa.

A pesar de que su vida transita entre aeropuertos y escenarios del continente europeo, Makovski no olvida su isla, a la que acude siempre que puede, y en la que dice componer sus canciones "más melódicas. En Mallorca me reconcilio un poco con el mundo. La melodía suele ser algo bello, que todos consideramos armónico, agradable. Aquí las canciones salen con más paz".

Reconoce Makovski que tener "un poco de miedo está bien pero cuando te pasas es paralizante". En este sentido expresa su temor por el futuro del planeta y también por la presión turística que padece Mallorca: "Me da miedo porque cada vez hay más barcos, el plancton sufre, cada vez hay más gente en las playas, más colillas, más emisiones de todo tipo, coches por todas partes... Tenemos un paraíso y debemos cuidarlo, se debe legislar. Creo que hay que ser progresista en lo moral y conservador en lo ecológico. Tengo la conciencia ecológica muy despierta".

La cantante, compositora y multiinstrumentista (toca la guitarra y los teclados) no se limita al campo musical y se ha atrevido a adentrarse en otros terrenos, como el del teatro, la televisión y la pintura, aunque en este último caso de puertas adentro, de momento. "La pintura requiere mucho tiempo pero sí que dibujo. Un profesor me dijo una vez que aunque no pintara, dibujara. Y eso es lo que intento hacer, aunque tampoco lo hago cada día".

Gracias al teatro se reconcilió con la creación en equipo, ya que le enriqueció "muchísimo trabajar junto a la visión de otros artistas de otras disciplinas y todo ello me lo he llevado al terreno musical". De su próximo disco y gira adelanta que incluirá algunos cambios: "Quizás la novedad sea la escenografía, más allá de las luces. Ya he empezado a pensar en la escenografía de la gira, algo diferente a lo que he hecho hasta ahora".