Los Bravos ponen música a la nueva película de Tarantino

Los Bravos agigantan su leyenda. El mítico grupo que alcanzó su popularidad en los años 60, llegando a colocar su canción Black is Black en lo más alto de las lista de ventas de Estados Unidos y el Reino Unido, pone música al tráiler de la nueva película de Quentin Tarantino, Érase una vez... en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood). "Todo esto es un pelotazo, gracias al cual volvemos a estar de moda: nos ofrecen galas, se reeditan los elepés de vinilo, se distribuyen nuestros discos en Japón... No nos podemos quejar", comenta Miguel Vicens, el bajista de la histórica formación.

Con un reparto de lujo encabezado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, y que también incluye a otros actores de la talla de Al Pacino, Érase una vez... en Hollywood se estrenará el próximo 26 de julio, tras proyectarse en distintos festivales como el de Cannes, donde la cinta, que reparte humor, violencia y buena música a partes iguales, no pasó desapercibida. Desde el pasado mes de marzo se puede visionar el tráiler de la novena película de Tarantino en YouTube, un avance en el que la canción de Los Bravos Bring a little lovin se lleva todo el protagonismo.

Bring a little lovin fue la canción que más éxito internacional dio a Los Bravos tras Black is Black, un tema que, según apunta Vicens, la interpretó en sus orígenes el grupo australiano Easybeats, hasta que el productor Alain Milhaud adquirió los derechos y la puso en la órbita del grupo que lideraba Mike Kennedy. "Nuestra canción era mucho más potente que la de los Easybeats", reivindica Vicens.

"Cuando me dijeron que íbamos a poner música a un película de Tarantino me dio un subidón, y encima con DiCaprio y Brad Pitt, dos monstruos. Sin duda esto incrementará nuestra popularidad", confiesa Vicens, quien se declara admirador del trabajo del director estadounidense: "Su cine es divertido aunque un poco sangriento. Pero ya se sabe, al público le gusta le morbo".

Mike Kennedy, Miguel Vicens y Pablo Sanllehí, los tres 'bravos' originales, están en estos momentos reestructurando la banda. "Estamos haciendo unos castings para escoger músicos jóvenes e introducirlos en el grupo, pero hasta que no tengamos la banda cerrada y suene como se lo merecen Los Bravos, no actuaremos. Espero que a final de año estemos preparados", comenta un ilusionado Vicens.